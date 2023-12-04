Богдан СЛЮБИК: «Нам не удалось реализовать свои моменты»

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал ничью в матче 16-го тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0):

«Важно было надежно сыграть в обороне и найти свой момент впереди и использовать его. Все игроки «Руха» сегодня старались, было заметно, что мы хотели победить. Впрочем, к сожалению, не удалось реализовать свои моменты.

Сейчас мы приобретаем опыт, в частности в таких матчах. «Заря» – очень хорошая команда, которая выступает в еврокубках. Это был непростой для нас поединок, еще и на тяжелом поле. Теперь нужно собраться на следующий матч с «Ворсклой» и отдаться там на все 100%».

После 16 туров Украинской Премьер-лиги «Рух» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.