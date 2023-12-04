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  4. Богдан СЛЮБИК: «Нам не удалось реализовать свои моменты»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 18:48 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:53
152
0

Богдан СЛЮБИК: «Нам не удалось реализовать свои моменты»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью с «Зарей»

04 декабря 2023, 18:48 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:53
152
0
Богдан СЛЮБИК: «Нам не удалось реализовать свои моменты»
ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал ничью в матче 16-го тура УПЛ против луганской «Зари» (0:0):

«Важно было надежно сыграть в обороне и найти свой момент впереди и использовать его. Все игроки «Руха» сегодня старались, было заметно, что мы хотели победить. Впрочем, к сожалению, не удалось реализовать свои моменты.

Сейчас мы приобретаем опыт, в частности в таких матчах. «Заря» – очень хорошая команда, которая выступает в еврокубках. Это был непростой для нас поединок, еще и на тяжелом поле. Теперь нужно собраться на следующий матч с «Ворсклой» и отдаться там на все 100%».

После 16 туров Украинской Премьер-лиги «Рух» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

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Заря – Рух – 0:0. Много моментов, мало голов. Видеообзор матча
чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух Богдан Слюбик
Источник ФК Рух Львов
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