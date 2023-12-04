Сербия – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 декабря женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко сыграет матч против Сербии в рамках дивизиона B Лиги наций. Игра пройдет в городе Стара Пазова, старт в 20:00.

Украина борется за то, чтобы не вылететь в Лигу С. Пока команда занимает 3-е место с тремя пунктами, у Греции, которая идет четвертой, 3 набранных очка.

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