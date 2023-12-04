Лига наций04 декабря 2023, 18:28 |
525
0
Сербия – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Битва за выживание для команды Пятенко
04 декабря 2023, 18:28 |
525
0
5 декабря женская сборная Украины под руководством Владимира Пятенко сыграет матч против Сербии в рамках дивизиона B Лиги наций. Игра пройдет в городе Стара Пазова, старт в 20:00.
Украина борется за то, чтобы не вылететь в Лигу С. Пока команда занимает 3-е место с тремя пунктами, у Греции, которая идет четвертой, 3 набранных очка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Читайте также:Четвертое поражение. Женская сборная Украины уступила Польше
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 декабря 2023, 12:36 0
Диего Лонго обвинили в лоббировании интересов конкретных игроков
Футбол | 04 декабря 2023, 06:10 9
Главные новости за 3 декабря на Sport.ua
Футбол | 04.12.2023, 14:30
Футбол | 04.12.2023, 18:19
Футбол | 04.12.2023, 07:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.12.2023, 17:55 6
02.12.2023, 17:42 2
02.12.2023, 20:19 18
02.12.2023, 21:42 16
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
03.12.2023, 23:39 1