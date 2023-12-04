Юрген КЛОПП: «Никогда не видел матч с таким количеством красивых голов»
Наставник оценил победный матч
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил победу 4:3 в матче чемпионата Англии против «Фулхэма». Красные до 87-й минуты проигрывали 2:3, но успели забить дважды.
При этом голы вышли очень красивыми.
«Мы забили четыре гола и нам повезло в конце удержать этот счет. Я не думаю, что ранее видел матч с таким количеством красивых голов».
«Это многое говорит об этой игре. Каждый мяч был классным, обычно такое не происходит», — сказал Клопп.
Команда в АПЛ идет на 2-й позиции с отставанием от «Арсенала» на два очка.
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