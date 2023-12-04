Президент Днепра-1: Наша игра в еврокубках – позор, который еще нужно смыть

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза недоволен выступлениями своей команды в этой еврокубковой кампании.

– Поговорим о выступлениях «Днепра-1» в еврокубках этого сезона – это позор?

– Да, позор, который «бойцам» еще придется смыть. Если уж вышли играть, то надо достойно представлять украинский флаг, идею, страну. Если бы мы так воевали под Кременной, как они играли в футбол летом, то что было бы? Это основная претензия к ребятам в этом сезоне.

Но как пример показывает, тем же составом, но с другим мотиватором можно многого добиться. Значит была плохая мотивация, значит, я не доработал с назначением прошлого тренера, значит, виноват я. Это моя вина.

– Например, готовы вы простить эти неудачи в еврокубках, если «Днепр-1» это компенсирует выступлениями в чемпионате этого сезона?

– Так это уже история. Я верю в ребят, знаю и вижу их класс. На сегодня, у нас в команде звездочки, которые засияют в том числе и в сборной Украины, если там будет честная конкуренция, но есть вопрос – как минимум, еще 3-4 футболиста достойны представлять «Днепр-1» в сборной Украины, почему они не там? Конечно, решение принимает главный тренер, но хотелось бы, чтобы руководство сборной больше смотрело в сторону перспективных игроков. Ибо чем силен «Днепр-1»? Своими парами игроков, те же Сваток – Сарапий, в полузащите трио Бабенко – Рубчинский – Пихаленок. Хочу, чтобы присмотрелись в том числе и к Филиппову.

Мне хотелось, чтобы они прославляли не только наш клуб, но и сборную Украины, потому что они могут это делать. Зная интеллект Пихаленка, я не понимаю, почему он не в основе сборной? Самое главное – не дать ему разочароваться в сборной, он приходит, а ему шанса не дают. В свое время за Довбика я так долго спорил с руководством УАФ и в итоге его довызвали, ведь парень талантливый. Он еще даже не достиг наибольших высот, на которые он способен. Где-то жалею, что мы его потеряли, но не отпустить я его не мог. Этот парень сделал очень много для команды и вытащил очень много важных матчей. Там «Пара нормальных» (Кучер и Красников) говорили, что они что-то сделали, так их в прошлом сезоне вытащил Довбик, его чувство гола и интеллект Пихаленка.

Напомним, в сезоне 2023/24 «Днепр-1» стал автором уникального антирекорда, вылетев сразу из 3 еврокубков еще на стадии квалификации.