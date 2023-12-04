Жан ПО: «Кривбасс верил в меня до последнего»

Полузащитник «Кривбасса» Жан По прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 16-го тура УПЛ и поделился эмоциями от 1-го забитого мяча в составе криворожской команды.

– Жан, это что-то невероятное. Как будто только недавно ты дебютировал за «Кривбасс» после долгого перерыва от футбола, и вот уже забиваешь первый гол!

– Действительно классный матч. Вы видели, когда я забил гол, немного растрогался, заплакал. Это был очень эмоциональный чувствительный момент для меня. Мне говорили, что я уже не вернусь в футбол, что надо заканчивать. Но «Кривбасс» верил в меня, в мое выздоровление: главный тренер, генеральный директор, вся команда. Мне дали шанс, и я его реализовал. Очень счастлив, тем более, после такой важной победы, которая придаст нам еще больше уверенности и сил.

– Давление на соперника во втором тайме все же принесло результат?

– Юрий Николаевич всегда отмечает, что при атаках нам нужно вбегать в зоны, использовать фланги, быть активными у ворот соперника и постоянно нагнетать. В конце матча это дало плоды: мы забили два мяча. Дожали «Александрию» и получили такие необходимые нам три зачетных балла.

– Как прокомментируешь свой первый гол за нашу команду?

– Первый гол после такого длительного перерыва без футбола для меня очень важен. Уверен, он очень поможет мне в дальнейшем в психологическом плане. Уверен, это не последний мой гол за «Кривбасс». Хочу продолжать помогать команде.

– Вспомнишь, когда в последний раз отмечался голом в официальном матче?

– Очень давно не забивал. Последний раз это было, когда играл в Египте, полтора года назад. Действительно, я счастлив. Надо продолжать двигаться только вперед.

Благодаря голу Жана По «Кривбасс» сумел обыграть «Александрию» и выйти на 1-е место в УПЛ. В активе криворожской команды 33 очка в 16 турах чемпионата.