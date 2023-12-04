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  4. Клюйверт расторг контракт с Адана Демирспор. Он отработал в клубе 5 месяцев
Турция
04 декабря 2023, 16:40 |
534
0

Клюйверт расторг контракт с Адана Демирспор. Он отработал в клубе 5 месяцев

47-летний специалист так и не смог достичь желаемых результатов

04 декабря 2023, 16:40 |
534
0
Клюйверт расторг контракт с Адана Демирспор. Он отработал в клубе 5 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Клюйверт

Нидерландский специалист Патрик Клюйверт более не является главным тренером команды «Адана Демирспор», сообщают турецкие и нидерландские средства массовой информации.

Официально клуб пока не объявлял об уходе наставника, однако в Турции пишут, что Клюйверт был уволен за неудовлетворительные результаты, а в Нидерландах уточняют – контракт между сторонами был расторгнут по взаимному согласию, так как клуб и специалист не оправдали ожиданий от этого сотрудничества.

Патрик Клюйверт возглавил «Адана Демирспор» в июле нынешнего года, подписав контракт на два сезона. Под его руководством команда провела 20 матчей во всех турнирах, в которых добыла 8 побед при 6 ничьих и 6 поражениях.

В настоящий момент «Адана Демирспор» занимает 5-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В последних четырех матчах команда трижды сыграла вничью и один раз потерпела поражение.

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Патрик Клюйверт Адана Демирспор тренеры расторжение контракта чемпионат Турции по футболу
Источник Voetbalzone
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