Клюйверт расторг контракт с Адана Демирспор. Он отработал в клубе 5 месяцев

Нидерландский специалист Патрик Клюйверт более не является главным тренером команды «Адана Демирспор», сообщают турецкие и нидерландские средства массовой информации.

Официально клуб пока не объявлял об уходе наставника, однако в Турции пишут, что Клюйверт был уволен за неудовлетворительные результаты, а в Нидерландах уточняют – контракт между сторонами был расторгнут по взаимному согласию, так как клуб и специалист не оправдали ожиданий от этого сотрудничества.

Патрик Клюйверт возглавил «Адана Демирспор» в июле нынешнего года, подписав контракт на два сезона. Под его руководством команда провела 20 матчей во всех турнирах, в которых добыла 8 побед при 6 ничьих и 6 поражениях.

В настоящий момент «Адана Демирспор» занимает 5-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. В последних четырех матчах команда трижды сыграла вничью и один раз потерпела поражение.