ОФИЦИАЛЬНО. Патрик Клюйверт возглавил турецкий клуб

Турецкий «Адана Демирспор» назначил голландца Патрика Клюйверта главным тренером команды. Голландец подписал с турецким клубом контракт на два года.

Интересно, что о подписании соглашения было объявлено 1 июля, в день рождения Клюйверта.

Предыдущим местом работы голландца была академия каталонской «Барселоны», где он был директором.

«Адана Демирспор» занял четвертое место в минувшем сезоне турецкой Суперлиги. Предыдущим тренером команды был итальянец Винченцо Монтелла, который не стал продлевать контракт с турецким клубом.