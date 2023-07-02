ОФИЦИАЛЬНО. Патрик Клюйверт возглавил турецкий клуб
Голландец подписал контракт на два года
Турецкий «Адана Демирспор» назначил голландца Патрика Клюйверта главным тренером команды. Голландец подписал с турецким клубом контракт на два года.
Интересно, что о подписании соглашения было объявлено 1 июля, в день рождения Клюйверта.
Предыдущим местом работы голландца была академия каталонской «Барселоны», где он был директором.
«Адана Демирспор» занял четвертое место в минувшем сезоне турецкой Суперлиги. Предыдущим тренером команды был итальянец Винченцо Монтелла, который не стал продлевать контракт с турецким клубом.
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