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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Патрик Клюйверт возглавил турецкий клуб
Турция
02 июля 2023, 03:18 |
97
0

ОФИЦИАЛЬНО. Патрик Клюйверт возглавил турецкий клуб

Голландец подписал контракт на два года

02 июля 2023, 03:18 |
97
0
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик Клюйверт возглавил турецкий клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий «Адана Демирспор» назначил голландца Патрика Клюйверта главным тренером команды. Голландец подписал с турецким клубом контракт на два года.

Интересно, что о подписании соглашения было объявлено 1 июля, в день рождения Клюйверта.

Предыдущим местом работы голландца была академия каталонской «Барселоны», где он был директором.

«Адана Демирспор» занял четвертое место в минувшем сезоне турецкой Суперлиги. Предыдущим тренером команды был итальянец Винченцо Монтелла, который не стал продлевать контракт с турецким клубом.

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Источник Sport.ua
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