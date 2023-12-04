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  4. «И где сейчас Металлист?». Юрий Береза ​​раскритиковал Ярославского
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 16:26 |
655
1

«И где сейчас Металлист?». Юрий Береза ​​раскритиковал Ярославского

Почетный президент «Днепра-1» прокомментировал выступления украинских клубов в еврокубках

04 декабря 2023, 16:26 |
655
1
«И где сейчас Металлист?». Юрий Береза ​​раскритиковал Ярославского
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал выступления украинских клубов в еврокубках и раскритиковал Александра Ярославского.

– Как вам результаты украинских клубов в Европе?

– Неудачи украинских клубов в Европе – это следствие системы, которая складывалась годами. Хочу напомнить недалекое прошлое, когда у двух клубов было две запасные скамейки или три, два фарм-клуба, ну тогда, конечно, можно давать хорошие результаты отдельным клубам в Европе, в мире. Тогда давайте пусть будет два клуба, и пусть они спорят между собой, кто становится чемпионом сегодня, кто кубок выиграет, а все остальные – любители, они работают на основных работах, собрались, проиграли «Шахтеру», иногда дали бой, в ничью с «Динамо» сыграли.

Вот были, например, громкие заявления от Ярославского: «Мы «Металлист»! Ну и где «Металлист»? У меня в уважении «Металлист 1925», с которым у нас непростые отношения, но они достойно представляют Харьковщину в УПЛ.

– Мы как-то общались с вами, когда речь зашла о «Металлисте», вы сказали, что вы не Ярославский, чтобы воровать чужую эмблему и цвета. Какое сейчас у вас мнение, когда появилась информация, что есть проблемы с долгами из-за правопреемства «Металлиста» и «Карпат», а СК «Днепр-1» – чистый и независимый клуб, что признано УЕФА?

– Можно украсть все: и цвета, и эмблему, но я хочу напомнить одно высказывание: «Жизнь – это супермаркет: бери что хочешь, но на выходе касса и за все надо будет заплатить». Не хочу лезть в харьковский футбол, но хочу сказать, что когда травили «Металлист 1925», я встал на их сторону и это была принципиальная позиция. Мне не нравится шоу, которое было устроено с возвращением «Металлиста». Есть правовое поле и есть владельцы клубов, в том числе ФК «Днепр» и СК «Днепр-1».

Если мы захотим взять эмблему, то надо идти в УЕФА, решать вопрос с долгами, есть куча юридических вопросов. Я уважаю всех болельщиков. Болельщик – это основа футбола, но с другой стороны, они не могут влиять на владельца. Только он решает что делать дальше с клубом.

А традиции они все равно сохраняются, обществу «Днепр-1» 8 лет, а спортивному клубу будет 6 лет, в те времена (8 лет назад) еще ФК «Днепр» гремел в Европе, доходил до варшавского финала. Кстати, что символично, после создания общественной организации, первый товарищеский матч был именно с ФК «Днепр». Против нас в полку «Днепра-1» играли Зозуля, Шахов и другие.

Наиболее важное, что в Днепре есть большой футбол, хотелось бы, конечно, чтобы матч Лиги Чемпионов в следующем сезоне прозвучал на «Днепр-Арене», здесь Вы не представляете какая это мечта для меня. Еще раз говорю, что сектор за воротами будет для всех кто воевал в этой войне с 14-го года включительно, это уже решение принято мной и оно неизменно.

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Юрий Береза Александр Ярославский Металлист Харьков Металлист 1925 Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Трибуна
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Комментарии 1
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Dmytro11q
Здається, СК "Дніпро-1" був першим, хто почав розвалювати той "Металіст". Та й зараз половина складу СК "Дніпро-1" - це гравці, що грали за "Металіст" і виводили його до УПЛ. Ще й вистачає нахабства камінці на адресу ФК "Металіст"(Харків) кидати.
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