Олег ДУЛУБ: «Никогда не нужно смотреть вниз. Надо смотреть только вверх»

Главный тренер ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб на пресс-конференции прокомментировал победу над «Черноморцем» (3:1) в матче 16-го тура УПЛ:

«Очень тяжелая игра для обеих команд. На мой взгляд, игра была за шесть очков. Мы настраивали игроков, что будем сражаться и биться на каждом метре футбольного поля. Очень благодарны игрокам, что все у нас получилось.

Мы готовимся одинаково к матчу с каждой командой, анализируя игру. Мы очень благодарны нашим игрокам за то, что здесь победили. Ведь Одесса для меня – не пустой звук. Для меня это Одесса-мама.

Я всегда настраиваю игроков, что никогда не нужно смотреть вниз. Надо смотреть только вверх. Есть простое правило: если будешь смотреть вниз, то упадешь. Поэтому двигаемся вверх».

ВИДЕО. Пресс-конференция Олега Дулуба после матча ЛНЗ против Черноморца