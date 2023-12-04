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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 17:41 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:16
174
0

Олег ДУЛУБ: «Никогда не нужно смотреть вниз. Надо смотреть только вверх»

Главный тренер ЛНЗ Черкассы прокомментировал победу над «Черноморцем»

04 декабря 2023, 17:41 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:16
174
0
Олег ДУЛУБ: «Никогда не нужно смотреть вниз. Надо смотреть только вверх»
YouTube. Олег Дулуб

Главный тренер ЛНЗ Черкассы Олег Дулуб на пресс-конференции прокомментировал победу над «Черноморцем» (3:1) в матче 16-го тура УПЛ:

«Очень тяжелая игра для обеих команд. На мой взгляд, игра была за шесть очков. Мы настраивали игроков, что будем сражаться и биться на каждом метре футбольного поля. Очень благодарны игрокам, что все у нас получилось.

Мы готовимся одинаково к матчу с каждой командой, анализируя игру. Мы очень благодарны нашим игрокам за то, что здесь победили. Ведь Одесса для меня – не пустой звук. Для меня это Одесса-мама.

Я всегда настраиваю игроков, что никогда не нужно смотреть вниз. Надо смотреть только вверх. Есть простое правило: если будешь смотреть вниз, то упадешь. Поэтому двигаемся вверх».

ВИДЕО. Пресс-конференция Олега Дулуба после матча ЛНЗ против Черноморца

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса пресс-конференция Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ Олег Дулуб
Источник ФК Черноморец
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