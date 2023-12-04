Рубен ДИАШ: «Присутствует чувство разочарования»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился эмоциями после матча с «Тоттенхэмом» (3:3), в котором «горожане» упустили победу в концовке встречи.

«Это чувство разочарования, очень похожее на игру с «Ливерпулем». Я бы сказал, что мы доминировали в большей части игры, и в конце концов все закончилось ничьей.

В целом я не могу сказать, что недоволен игрой команды. Никто не выпадал, команда вела себя очень агрессивно. Мы были очень остры, мы создавали моменты.

К сожалению, нам не удалось набрать три очка, но я думаю, что это будет частью стабильности нашей команды, которая будет продолжать двигаться вперед, даже несмотря на то, что сегодня мы не набрали три очка.

Это футбол, иногда мы пропускаем гол, который не должны были. Иногда мы не забиваем те голы, которые должны были бы забить. Сочетание всего этого и незнание того, что произойдет, делает футбол прекрасным.

Все, что я могу сказать – это то, что со своей стороны мы будем продолжать делать то, во что верим. Как мы все увидели сегодня, мы можем быть очень, очень хорошими, как и в прошлом, и мы все еще на вершине. Возможно, результаты в последних трех матчах не такие, каких мы ожидали, но есть команда, и видно, что она вполне живая».