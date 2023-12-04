Защитник Днепра-1: «Матч с Ворсклой очень плохой, хорошо провели 3 минуты»

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий оценил поражение от «Ворсклы» 1:2 в матче чемпионата Украины.

«Быстрый гол успокоил «Днепр-1», перестали быть агрессивными. Уже было такое с «Ворсклой» в прошлом сезоне. Нужно было побеждать, потому что конкуренты догоняют «Днепр-1».

«Снова расслабились, как было в матче с «Черноморцем», когда успокоились после удаления у соперника. Весь матч с «Ворсклой» очень плохой в нашем исполнении. Три минуты были хорошими», — сказал Сарапий.

«Днепр-1» делит первое место с «Кривбассом».