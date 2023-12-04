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  4. Защитник Днепра-1: «Матч с Ворсклой очень плохой, хорошо провели 3 минуты»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 15:53 |
161
0

Защитник Днепра-1: «Матч с Ворсклой очень плохой, хорошо провели 3 минуты»

Команда уступила на своем поле

04 декабря 2023, 15:53 |
161
0
Защитник Днепра-1: «Матч с Ворсклой очень плохой, хорошо провели 3 минуты»
ФК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий оценил поражение от «Ворсклы» 1:2 в матче чемпионата Украины.

«Быстрый гол успокоил «Днепр-1», перестали быть агрессивными. Уже было такое с «Ворсклой» в прошлом сезоне. Нужно было побеждать, потому что конкуренты догоняют «Днепр-1».

«Снова расслабились, как было в матче с «Черноморцем», когда успокоились после удаления у соперника. Весь матч с «Ворсклой» очень плохой в нашем исполнении. Три минуты были хорошими», — сказал Сарапий.

«Днепр-1» делит первое место с «Кривбассом».

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Днепр-1 Эдуард Сарапий Днепр-1 - Ворскла Украинская Премьер-лига
Источник Профутбол Digital
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