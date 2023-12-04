Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОСТЕКОГЛУ: «Игроки проявили себя после перерыва и были вознаграждены»
Англия
04 декабря 2023, 15:38 |
242
0

ПОСТЕКОГЛУ: «Игроки проявили себя после перерыва и были вознаграждены»

Наставник «шпор» похвалил своих подопечных за игру против «Манчестер Сити»

04 декабря 2023, 15:38 |
242
0
ПОСТЕКОГЛУ: «Игроки проявили себя после перерыва и были вознаграждены»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поединок с «МанСити» (3:3).

«Очень рад за своих игроков, что им удалось спасти матч. Мы не провели обычный стандартный первый тайм – «Манчестер Сити» мог сразить нас в этот период. Они упустили несколько возможностей, шансы, очень похожие на наши на прошлой неделе, если честно.

Но мы выдержали, и второй тайм прошел намного лучше. У нас было больше веры и убежденности, и мы сделали игру более неудобной для них. Игроки приложили огромные усилия, было бы очень легко упасть, но я думаю, что они показали себя великолепно, и важно, чтобы они за это были вознаграждены. Очко – хорошая награда.

Да, мы много и слишком легко отдавали мяч, но это было не из-за давления. Со стороны боковой линии все выглядит легко, но на этой арене против этой команды легко совершать ошибки.

Во втором тайме мои ребята играли с более ясной головой и оставили все проблемы в стороне. Нам немного повезло, но игроки сделали то, что должны были сделать. Это часть футбола, у нас был шанс в перерыве, мы показали стойкость и до самого конца все еще пытались забить».

По теме:
Лутон Таун – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, когда Русин вернется в строй после травмы
ГРИГОРЧУК: «Готов сейчас здесь провалиться. Проиграли дома, при военных»
Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Манчестер Сити Манчестер Сити - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
Футбол | 04 декабря 2023, 07:00 10
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика
«Стиль Азара, он забьет на Олд Траффорд». Фанаты Челси – про игру Мудрика

Михаил выдал неплохой матч против «Брайтона», «Челси» выиграл со счетом 3:2

Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Футбол | 03 декабря 2023, 18:09 16
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль

Два украинца сыграли в матчах АПЛ

Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью
Футбол | 04.12.2023, 14:55
Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью
Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью
Экс-лидер Шахтера может покинуть Интернасьонал из-за низкой клаусулы
Футбол | 04.12.2023, 16:22
Экс-лидер Шахтера может покинуть Интернасьонал из-за низкой клаусулы
Экс-лидер Шахтера может покинуть Интернасьонал из-за низкой клаусулы
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Футбол | 04.12.2023, 05:05
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
Тренер Жироны: «Мы не боремся за чемпионство. Мы не на том уровне»
02.12.2023, 21:42 16
Футбол
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
03.12.2023, 11:35 4
Теннис
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 4
Футбол
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
02.12.2023, 16:01
Футбол
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
04.12.2023, 04:09 3
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Минай – Динамо не доигран, игра перенесена
03.12.2023, 14:58 347
Футбол
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
03.12.2023, 07:40 12
Футбол
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
03.12.2023, 17:55 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем