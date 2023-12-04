ПОСТЕКОГЛУ: «Игроки проявили себя после перерыва и были вознаграждены»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поединок с «МанСити» (3:3).

«Очень рад за своих игроков, что им удалось спасти матч. Мы не провели обычный стандартный первый тайм – «Манчестер Сити» мог сразить нас в этот период. Они упустили несколько возможностей, шансы, очень похожие на наши на прошлой неделе, если честно.

Но мы выдержали, и второй тайм прошел намного лучше. У нас было больше веры и убежденности, и мы сделали игру более неудобной для них. Игроки приложили огромные усилия, было бы очень легко упасть, но я думаю, что они показали себя великолепно, и важно, чтобы они за это были вознаграждены. Очко – хорошая награда.

Да, мы много и слишком легко отдавали мяч, но это было не из-за давления. Со стороны боковой линии все выглядит легко, но на этой арене против этой команды легко совершать ошибки.

Во втором тайме мои ребята играли с более ясной головой и оставили все проблемы в стороне. Нам немного повезло, но игроки сделали то, что должны были сделать. Это часть футбола, у нас был шанс в перерыве, мы показали стойкость и до самого конца все еще пытались забить».