Илья ЗАБАРНЫЙ: «Провел все матчи в сезоне АПЛ, тренер мне доверяет»
Украинец стал основным защитником команды
Украинский защитник Илья Забарный доволен тем, как для него складывается нынешний сезон в «Борнмуте». Футболист сыграл во всех 14 матчах сезона АПЛ, а также в двух кубковых встречах.
«Совершенствую свою игру неделю за неделей. Все отлично. Я молодой игрок, мне нужно немного больше времени. Я могу улучшать свою игру».
«И это здорово, что я участвовал в каждой игре. Я очень благодарен. Тренер доверяет мне. Должен смотреть только вперед», – сказал Забарный.
Последние матчи позволили команде выбраться из зоны вылета. «Борнмут» с 13 очками занимает 14-е место.
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