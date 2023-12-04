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  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Провел все матчи в сезоне АПЛ, тренер мне доверяет»
Англия
04 декабря 2023, 15:30 |
443
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Провел все матчи в сезоне АПЛ, тренер мне доверяет»

Украинец стал основным защитником команды

04 декабря 2023, 15:30 |
443
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Провел все матчи в сезоне АПЛ, тренер мне доверяет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник Илья Забарный доволен тем, как для него складывается нынешний сезон в «Борнмуте». Футболист сыграл во всех 14 матчах сезона АПЛ, а также в двух кубковых встречах.

«Совершенствую свою игру неделю за неделей. Все отлично. Я молодой игрок, мне нужно немного больше времени. Я могу улучшать свою игру».

«И это здорово, что я участвовал в каждой игре. Я очень благодарен. Тренер доверяет мне. Должен смотреть только вперед», – сказал Забарный.

Последние матчи позволили команде выбраться из зоны вылета. «Борнмут» с 13 очками занимает 14-е место.

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Источник BBC
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