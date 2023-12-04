Деян КУЛУШЕВСКИ: «Не представляю, как я забил этот мяч»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски прокомментировал матч против «Манчестер Сити» (3:3), в котором ему удалось сравнять счет в самой концовке.

«Я еще должен посмотреть повтор моего удара головой. Понятия не имею, как я его забил. Я не видел, как мяч залетал в ворота, потому что был на газоне. Конечно же, я бы с удовольствием посмотрел этот момент еще и еще раз.

В первом тайме соперник был лучше нас и заслужил преимущество, но во втором тайме уже мы были невероятны, играли хорошо, контролировали игру. Я горжусь ребятами и считаю, что мы заслужили очко.

У нашей команды есть сильная вера, но первый тайм был недостаточно хорош. Тренер был очень зол в перерыве. Он сказал: «Ребята, перестаньте думать, просто играйте». И мы начали играть лучше. Думаю, нам необходимо расти ментально – вот единственная наша проблема.

Футбол есть, тренер есть, так что в будущем мы можем оказаться на вершине».