ГВАРДИОЛА: «Спустя много лет у нас есть желание выиграть чемпионский титул»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал результативный поединок с «Тоттенхэмом» (3:3), в котором его подопечные упустили победу на последних минутах.

«Мы снова продолжили играть на хорошем уровне. К сожалению, такая же ситуация была и с «Ливерпулем», когда мы не «сушили» игру.

Это был момент, когда мы увидели команду, как футболисты реагируют, как мы двигаемся вперед. Это был вновь наш отличный матч против топ, топ-команды.

Во втором тайме «шпоры» выдвинулись вперед, начали играть немного выше. Но когда вы позволяете им создать всего три-четыре момента… Конечно, у них отсутствовали важные игроки, но даже в такой ситуации они добиваются результата.

Пропущенные голы в последних матчах? В игре с «Челси» это вызывало беспокойство, но в матчах с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» – нет. Проблема в том, что соперник создает много моментов, чего у «шпор» и «красных» не было. Но, снова-таки, обрезка после углового у чужих ворот, еще одна ошибка – и мы пропускаем.

Футбол иногда связан с ошибками, но мы до сих пор на вершине. Спустя много лет у нас все еще есть ощущение, что хотим выиграть чемпионский титул».

