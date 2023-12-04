ВИДЕО. Как ветеран Атлетико чуть не подрался с Жоау Феликом
Португалец отпраздновал гол в ворота своего бывшего клуба
В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.
Единственным голом в матче отличился Жоау Феликс, которого «Барса» арендовала именно у «матрасников».
Во втором тайме произошел конфликт между ветераном «Атлетико» Хосе Хименесом и Жоау Феликсом. Между игроками произошла словесная перепалка:
Фелкис: «Ударь меня, давай, удар»
Хименес: «Да? Ты хочешь подраться?!»
Вовремя вмешался капитан мадридцев Коке, успокоивший Хименеса. Игроков разняли.
Благодаря победе «Барселона» набрала 34 очка и обогнала «Атлетико» в турнирной таблице Ла Лиги.
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