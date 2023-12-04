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  4. ВИДЕО. Как ветеран Атлетико чуть не подрался с Жоау Феликом
Испания
04 декабря 2023, 14:27 |
1016
3

ВИДЕО. Как ветеран Атлетико чуть не подрался с Жоау Феликом

Португалец отпраздновал гол в ворота своего бывшего клуба

04 декабря 2023, 14:27 |
1016
3
ВИДЕО. Как ветеран Атлетико чуть не подрался с Жоау Феликом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хименес и Феликс

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

Единственным голом в матче отличился Жоау Феликс, которого «Барса» арендовала именно у «матрасников».

Во втором тайме произошел конфликт между ветераном «Атлетико» Хосе Хименесом и Жоау Феликсом. Между игроками произошла словесная перепалка:

Фелкис: «Ударь меня, давай, удар»

Хименес: «Да? Ты хочешь подраться?!»

Вовремя вмешался капитан мадридцев Коке, успокоивший Хименеса. Игроков разняли.

Благодаря победе «Барселона» набрала 34 очка и обогнала «Атлетико» в турнирной таблице Ла Лиги.

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Жоау Феликс Хосе Хименес Атлетико Мадрид Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео
Источник Goal.com
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Біллі Боб
Хотів посилання на телеграм а тут відео, ви нормальні, спорт?
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karimj
На замітку нашим клубам. Орендовані гравці, грають проти своєї команди.
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0
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