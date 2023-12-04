Холанд может быть дисквалифицирован за критику арбитра

Эмоциональная реакция Эрлинга Холанда на эпизод в концовке матча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (3:3), в котором арбитр Саймон Хупер сорвал потенциальный выход Джека Грилиша один на один с вратарем, может стоит форварду больших неприятностей.

Норвежец опубликовал пост в Twitter с видео эпизода и подписью «WTF» (с англ. «Какого черта»), но затем удалил его. Правда, как сообщает Daily Mail, дисциплинарный комитет футбольной ассоциации Англии зафиксировал данный момент и уже начал свое расследование, по итогам которого может отправить забивного нападающего на несколько матчей на принудительный отдых.

Добавим, что Холанд является лучшим бомбардиром нынешнего сезона АПЛ, забив 14 мячей по итогам 14 туров.

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