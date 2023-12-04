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  4. Холанд может быть дисквалифицирован за критику арбитра
Англия
04 декабря 2023, 13:00 |
773
2

Холанд может быть дисквалифицирован за критику арбитра

Футболист нецензурно высказался в адрес Саймона Хупера в соцсети, но затем удалил пост

04 декабря 2023, 13:00 |
773
2
Холанд может быть дисквалифицирован за критику арбитра
Getty Images/Global Images Ukraine

Эмоциональная реакция Эрлинга Холанда на эпизод в концовке матча между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» (3:3), в котором арбитр Саймон Хупер сорвал потенциальный выход Джека Грилиша один на один с вратарем, может стоит форварду больших неприятностей.

Норвежец опубликовал пост в Twitter с видео эпизода и подписью «WTF» (с англ. «Какого черта»), но затем удалил его. Правда, как сообщает Daily Mail, дисциплинарный комитет футбольной ассоциации Англии зафиксировал данный момент и уже начал свое расследование, по итогам которого может отправить забивного нападающего на несколько матчей на принудительный отдых.

Добавим, что Холанд является лучшим бомбардиром нынешнего сезона АПЛ, забив 14 мячей по итогам 14 туров.

Видео момента

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Тоттенхэм Манчестер Сити Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дисквалификация Саймон Хупер Футбольная ассоциация Англии
Источник Daily Mail
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Serhii P.
Взагалі охренів Холанд. Май повагу до старших, мудак
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