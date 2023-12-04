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  4. Первая отставка в АПЛ. Шеффилд Юнайтед уволил главного тренера
Англия
04 декабря 2023, 11:56 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:08
199
0

Первая отставка в АПЛ. Шеффилд Юнайтед уволил главного тренера

Вакантное место займет Крис Уайлдер, который вернется в клуб спустя два года

04 декабря 2023, 11:56 | Обновлено 04 декабря 2023, 12:08
199
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Первая отставка в АПЛ. Шеффилд Юнайтед уволил главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Пол Хеккингботтом

Английский «Шеффилд Юнайтед» уволил главного тренера команды Пола Хеккингботтома. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо как о свершившемся факте.

Эта тренерская отставка стала первой в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» в 14 матчах АПЛ потерпел 11 поражений и занимает последнее место в турнирной таблице, набрав всего 5 очков. В последнем туре «клинки» были разгромлены на выезде одним из конкурентов в борьбе за выживание в элитном дивизионе – «Бернли» (0:5).

По информации источника, на вакантную должность главного тренера вернется Крис Уайлдер. Специалист уже возглавлял команду в 2016-2021 годах, выиграв Лигу 1 в 2017-м и выведя «клинков» в АПЛ по итогам сезона-2018/2019.

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Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу отставка Бернли
Источник Фабрицио Романо
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