Экс-игрок Ман Юнайтед: «Начинаю сомневаться, что Сити выиграет титул»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказал предположение о том, что «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне может не стать чемпионом Англии.

«Я, конечно, не стал бы ставить против «Ман Сити», но начинаю сомневаться в том, что «Сити» выиграет этот титул.

Есть причина, по которой он не выигрывался четыре года подряд: поддерживая этот уровень, этот голод и желание, вы получаете травмы, некоторые из лучших игроков выбывают.

Конечно, я присматриваюсь к «Арсеналу» и «Ливерпулю» [как претендентам на чемпионство]. Особенно к «Арсеналу» с его силой и глубиной состава, а также опытом прошлого сезона», – заявил ныне 52-летний Рой Кин.