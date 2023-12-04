Экс-игрок Ман Юнайтед: «Начинаю сомневаться, что Сити выиграет титул»
Рой Кин – о борьбе за чемпионство в АПЛ
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказал предположение о том, что «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне может не стать чемпионом Англии.
«Я, конечно, не стал бы ставить против «Ман Сити», но начинаю сомневаться в том, что «Сити» выиграет этот титул.
Есть причина, по которой он не выигрывался четыре года подряд: поддерживая этот уровень, этот голод и желание, вы получаете травмы, некоторые из лучших игроков выбывают.
Конечно, я присматриваюсь к «Арсеналу» и «Ливерпулю» [как претендентам на чемпионство]. Особенно к «Арсеналу» с его силой и глубиной состава, а также опытом прошлого сезона», – заявил ныне 52-летний Рой Кин.
В 14-м туре АПЛ «горожане» сыграли вничью 3:3 с «Тоттенхэмом» и теперь занимают 3-е место в турнирной таблице, имея 30 очков.
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