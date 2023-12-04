Тарас Степаненко провел 100-й матч на клубном уровне в качестве капитана. 97 раз он выводил на поле «Шахтер», 3 – запорожский «Металлург». В 77 играх Тарас исполнял капитанские обязанности в чемпионатах Украины, в 21 – в еврокубках, в 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

Юбилейным поединок с «Металлистом 1925» (2:0) оказался и для Дмитрия Ризныка, который отстоял в воротах 100-й раз в клубной карьере. 83 матча он провел в УПЛ, 9 – в еврокубках и 8 – в Кубке Украины. В 80 встречах Дмитрий защищал цвета «Ворсклы», в 20 – «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ