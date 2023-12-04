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  4. Степаненко провел 100-й матч на клубном уровне в качестве капитана
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 10:56 | Обновлено 04 декабря 2023, 11:00
157
1

Степаненко провел 100-й матч на клубном уровне в качестве капитана

100-й раз в клубной карьере отстоял в воротах Дмитрий Ризнык

04 декабря 2023, 10:56 | Обновлено 04 декабря 2023, 11:00
157
1
Степаненко провел 100-й матч на клубном уровне в качестве капитана
ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Тарас Степаненко провел 100-й матч на клубном уровне в качестве капитана. 97 раз он выводил на поле «Шахтер», 3 – запорожский «Металлург». В 77 играх Тарас исполнял капитанские обязанности в чемпионатах Украины, в 21 – в еврокубках, в 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

Юбилейным поединок с «Металлистом 1925» (2:0) оказался и для Дмитрия Ризныка, который отстоял в воротах 100-й раз в клубной карьере. 83 матча он провел в УПЛ, 9 – в еврокубках и 8 – в Кубке Украины. В 80 встречах Дмитрий защищал цвета «Ворсклы», в 20 – «Шахтера».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк Дмитрий Ризнык
Источник Sport.ua
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