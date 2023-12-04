МОУРИНЬО: «Даже когда мы проигрывали, моя команда была лучшей на поле»
Португалец – о победе «Ромы» над «Сассуоло»
Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо дал оценку победе команды над «Сассуоло» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии.
«Они доверяли мне. Сегодня была очень важная, упорная и заслуженная победа, потому что, даже когда мы проигрывали со счетом 0:1, моя команда по-прежнему была лучшей на поле. Вот почему я действительно рад за своих игроков и за всех наших болельщиков.
Что касается ситуации, которая вызвала некоторое раздражение болельщиков и персонала «Сассуоло», когда мы не вернули мяч, который был выбит, я подошёл к своему коллеге и сказал, что для честной игры сначала нужно отдать его. Есть один конкретный игрок «Сассуоло» которому не хватает этого качества», – заявил Моуриньо.
«Рома» в таблице Серии А занимает 4-е место с 24 очками после 14 туров. Лидирует в чемпионате Италии «Интер», у которого 35 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинские гандболистки будут играть во втором групповом турнире
Итальянский тренер видит в испанском голкипере дублера Куртуа