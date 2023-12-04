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03.12.2023 19:00 – FT 1 : 2
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Италия
04 декабря 2023, 10:38 | Обновлено 04 декабря 2023, 10:52
184
0

МОУРИНЬО: «Даже когда мы проигрывали, моя команда была лучшей на поле»

Португалец – о победе «Ромы» над «Сассуоло»

04 декабря 2023, 10:38 | Обновлено 04 декабря 2023, 10:52
184
0
МОУРИНЬО: «Даже когда мы проигрывали, моя команда была лучшей на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуриньо дал оценку победе команды над «Сассуоло» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Они доверяли мне. Сегодня была очень важная, упорная и заслуженная победа, потому что, даже когда мы проигрывали со счетом 0:1, моя команда по-прежнему была лучшей на поле. Вот почему я действительно рад за своих игроков и за всех наших болельщиков.

Что касается ситуации, которая вызвала некоторое раздражение болельщиков и персонала «Сассуоло», когда мы не вернули мяч, который был выбит, я подошёл к своему коллеге и сказал, что для честной игры сначала нужно отдать его. Есть один конкретный игрок «Сассуоло» которому не хватает этого качества», – заявил Моуриньо.

«Рома» в таблице Серии А занимает 4-е место с 24 очками после 14 туров. Лидирует в чемпионате Италии «Интер», у которого 35 очков.

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Источник ФК Рома
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