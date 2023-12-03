ВИДЕО. Моуриньо доволен, Рома взяла три очка. Фиалки дома устроили разгром

Вечером 3 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии.

Коуч Жозе Моуриньо был очень доволен, так как Рома взяла три очка в непростом гостевом матче против Сассуоло (2:1)

Фиорентина дома устроила разгром Салернитане (3:0). Еще два матча игрового дня завершились вничью.

Чемпионат Италии. 14-й тур, 3 декабря

Лечче – Болонья – 1:1

Голы: Пикколи, 90+9 (пен) – Ликояннис, 68.

Удинезе – Верона – 3:3

Голы: Кабаселе, 16, Лукка, 30, 72 – Джурич, 37 (пен), Нгонж, 62, Анри, 90+7.

Фиорентина – Салернитана – 3:0

Голы: Бельтран, 6 (пен), Соттиль, 18, Бонавентура, 56.

Сассуоло – Рома – 1:2

Голы: Энрике, 26 – Дибала, 76 (пен), Кристенсен, 82.

Видеообзоры матчей

Лечче – Болонья – 1:1

Удинезе – Верона – 3:3

Фиорентина – Салернитана – 3:0

Сассуоло – Рома – 1:2