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  4. ВИДЕО. Моуриньо доволен, Рома взяла три очка. Фиалки дома устроили разгром
Чемпионат Италии
Лечче
03.12.2023 13:30 – FT 1 : 1
Болонья
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Италия
03 декабря 2023, 23:32 | Обновлено 03 декабря 2023, 23:46
63
0

ВИДЕО. Моуриньо доволен, Рома взяла три очка. Фиалки дома устроили разгром

3 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии

03 декабря 2023, 23:32 | Обновлено 03 декабря 2023, 23:46
63
0
ВИДЕО. Моуриньо доволен, Рома взяла три очка. Фиалки дома устроили разгром
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вечером 3 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии.

Коуч Жозе Моуриньо был очень доволен, так как Рома взяла три очка в непростом гостевом матче против Сассуоло (2:1)

Фиорентина дома устроила разгром Салернитане (3:0). Еще два матча игрового дня завершились вничью.

Чемпионат Италии. 14-й тур, 3 декабря

  • Лечче – Болонья – 1:1

Голы: Пикколи, 90+9 (пен) – Ликояннис, 68.

  • Удинезе – Верона – 3:3

Голы: Кабаселе, 16, Лукка, 30, 72 – Джурич, 37 (пен), Нгонж, 62, Анри, 90+7.

  • Фиорентина – Салернитана – 3:0

Голы: Бельтран, 6 (пен), Соттиль, 18, Бонавентура, 56.

  • Сассуоло – Рома – 1:2

Голы: Энрике, 26 – Дибала, 76 (пен), Кристенсен, 82.

Видеообзоры матчей

Лечче – Болонья – 1:1

Удинезе – Верона – 3:3

Фиорентина – Салернитана – 3:0

Сассуоло – Рома – 1:2

События матча

90’ +10
ГОЛ ! С пенальти забил Роберто Пикколи (Лечче).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Хараламбос Ликояннис (Болонья).
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Источник Sport.ua
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