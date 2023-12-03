ВИДЕО. Моуриньо доволен, Рома взяла три очка. Фиалки дома устроили разгром
3 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии
Вечером 3 декабря состоялись матчи 14-го тура чемпионата Италии.
Коуч Жозе Моуриньо был очень доволен, так как Рома взяла три очка в непростом гостевом матче против Сассуоло (2:1)
Фиорентина дома устроила разгром Салернитане (3:0). Еще два матча игрового дня завершились вничью.
Чемпионат Италии. 14-й тур, 3 декабря
- Лечче – Болонья – 1:1
Голы: Пикколи, 90+9 (пен) – Ликояннис, 68.
- Удинезе – Верона – 3:3
Голы: Кабаселе, 16, Лукка, 30, 72 – Джурич, 37 (пен), Нгонж, 62, Анри, 90+7.
- Фиорентина – Салернитана – 3:0
Голы: Бельтран, 6 (пен), Соттиль, 18, Бонавентура, 56.
- Сассуоло – Рома – 1:2
Голы: Энрике, 26 – Дибала, 76 (пен), Кристенсен, 82.
Видеообзоры матчей
Лечче – Болонья – 1:1
Удинезе – Верона – 3:3
Фиорентина – Салернитана – 3:0
Сассуоло – Рома – 1:2
События матча
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