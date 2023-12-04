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  4. Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Видимо, у нас что-то немного сломалось»
Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 09:28 | Обновлено 04 декабря 2023, 09:35
227
0

Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Видимо, у нас что-то немного сломалось»

Голкипер «Днепра-1» – о поединке с «Ворсклой»

04 декабря 2023, 09:28 | Обновлено 04 декабря 2023, 09:35
227
0
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Видимо, у нас что-то немного сломалось»
СК Днепр-1. Евгений Волынец

Вратарь «Днепра-1» Евгений Волынец поделился эмоциями от матча с полтавской «Ворсклы» (1:2) в 16-м туре Украинской Премьер-лиги:

– Ощущения не очень хорошие. У нас было хорошее начало, но мы, пожалуй, сами немного виноваты в том, что игра закончилась с таким счетом.

– В первом тайме пытались друг друга как-то подбодрить?
– В процессе это тяжело и уже больше в раздевалке вводили коррективы. И тренеры, и игроки между собой пообщались, что надо спасать матч. Во втором тайме была уже совсем другая картина, но мы не смогли хотя бы отыграться.

– Команда пропустила четыре гола в двух последних матчах, что на вас не похоже. Скажите, кто больше ошибался?
– Видимо я, если я пропускаю. Здесь нет больше виноватых (улыбается).

– И все же, что не получилось у команды?
– Конечно, четыре пропущенных гола за две игры - это очень много. Но я хочу похвалить тот же «Черноморец», который хорошо играет на атаку, и даже в меньшинстве они составили для нас проблемы. Однако, это, конечно, не оправдание. Видимо, у нас что-то немного сломалось, появились ошибки, но впереди еще есть игра и будем стараться действовать более надежно в обороне.

– На последних минутах матча вы пошли в чужую штрафную площадку, и даже нанесли удар. Раньше такое с вами было?
– Один раз было, но я не забивал. А лучше, чтобы я туда и не ходил, а мы только выигрывали.

– Остался один матч в этом году. С каким настроением команда будет отправиться в Житомир?
– Сейчас трудно сказать, но этот результат говорит о том, что нам надо ехать туда только выигрывать. Мы приложим к этому максимум усилий, а там уже будем смотреть, как оно получится.

«Днепр-1» в таблице УПЛ делит 1-2 место с «Кривбассом». Обе команды имеют в активе по 33 очка.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Евгений Волынец
Источник СК Днепр-1
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