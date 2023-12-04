Михаил МУДРИК: «Это отличный результат для нас»

Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик дал оценку победному матчу команды в АПЛ с «Брайтоном» (3:2) и высказался о насыщенном графике игр коллектива в декабре.

«Это отличный результат для нас, но было немного нервно на последних минутах. Всегда тяжело играть в последние 10-15 минут. Когда ты играешь вдесятером против одиннадцати – это всегда непросто, но мы можем гордиться собой. Это хорошая победа для нас.

Думаю, мы готовы к насыщенному графику. Надеюсь, ни у кого не будет травм, а травмированные футболисты смогут вернуться. У нас очень сильный состав и мы готовы к этому месяцу.

Поддержка болельщиков? Это очень помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я люблю их. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать все, что в моих силах», – рассказал Мудрик.