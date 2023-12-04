Михаил МУДРИК: «Это отличный результат для нас»
Украинец – о победе над «Брайтоном»
Атакующий полузащитник лондонского «Челси» Михаил Мудрик дал оценку победному матчу команды в АПЛ с «Брайтоном» (3:2) и высказался о насыщенном графике игр коллектива в декабре.
«Это отличный результат для нас, но было немного нервно на последних минутах. Всегда тяжело играть в последние 10-15 минут. Когда ты играешь вдесятером против одиннадцати – это всегда непросто, но мы можем гордиться собой. Это хорошая победа для нас.
Думаю, мы готовы к насыщенному графику. Надеюсь, ни у кого не будет травм, а травмированные футболисты смогут вернуться. У нас очень сильный состав и мы готовы к этому месяцу.
Поддержка болельщиков? Это очень помогает. Я ценю всю поддержку наших болельщиков, я люблю их. Спасибо за поддержку. Я стараюсь всегда делать все, что в моих силах», – рассказал Мудрик.
Напомним, ранее сообщалось о всех действиях Михаила Мудрика в поединке против «Брайтона», в котором он отыграл 81 минуту.
«Челси» в таблице АПЛ занимает 10-е место, имея 19 очков. В следующем туре чемпионата Англии «синие» сыграют против «Манчестер Юнайтед».
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