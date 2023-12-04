СОН ХЫН МИН: «Автогол в матче с Ман Сити – это хороший опыт»

Форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин поделился мнением о ничьей 3:3 в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», в котором он отметился автоголом и голом в ворота «горожан».

«Вот за что мы любим футбол. Это то, что я сказал ребятам. Конечно, «Манчестер Сити» – большая команда и одна из лучших в мире. Мы продолжали верить до финального свистка, поэтому я очень горжусь командой.

Это футбол, иногда такое случается. Я пытался сделать все как можно лучше для команды. Забить свой первый автогол в карьере в матче против «Манчестер Сити» – это хороший опыт. Парни не сдавались до финального свистка. Бреннан Джонсон сыграл блестяще, сделал невероятный навес в штрафную. Обычно Деян Кулушевски не забивает головой, но я очень им горжусь.

Считаю, что это очко даст нам много в этом сезоне. Думаю, что это огромное достижение для уверенности команды и игроков», – заявил Сон.