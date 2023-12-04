Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Не могу сказать что это – я не знаю»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив признался в проблемах со здоровьем, из-за чего он не может стабильно играть с полной отдачей.

«Действительно, есть неприятные проблемы, которые мешают мне играть на 100% в некоторых матчах, но у нас есть очень хороший медицинский персонал. Надеюсь, они помогут мне решить эту проблему. Пока не могу сказать что это - я не знаю. Надеюсь, в ближайшее время или в отпуске я смогу решить эту проблему. Надеюсь, все будет хорошо», – рассказал Крыськив.

В матче 16-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (2:0), который состоялся в воскресенье, 3 декабря, Дмитрий Крыськив отметился голом с пенальти, который сам и заработал.