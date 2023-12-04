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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 08:15 | Обновлено 04 декабря 2023, 08:27
380
0

Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Не могу сказать что это – я не знаю»

Игрок «Шахтера» – о проблемах со здоровьем

04 декабря 2023, 08:15 | Обновлено 04 декабря 2023, 08:27
380
0
Дмитрий КРЫСЬКИВ: «Не могу сказать что это – я не знаю»
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Крыськив

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив признался в проблемах со здоровьем, из-за чего он не может стабильно играть с полной отдачей.

«Действительно, есть неприятные проблемы, которые мешают мне играть на 100% в некоторых матчах, но у нас есть очень хороший медицинский персонал. Надеюсь, они помогут мне решить эту проблему. Пока не могу сказать что это - я не знаю.

Надеюсь, в ближайшее время или в отпуске я смогу решить эту проблему. Надеюсь, все будет хорошо», – рассказал Крыськив.

В матче 16-го тура УПЛ с «Металлистом 1925» (2:0), который состоялся в воскресенье, 3 декабря, Дмитрий Крыськив отметился голом с пенальти, который сам и заработал.

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Дмитрий Крыськив Шахтер Донецк
Источник ФК Шахтер Донецк
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