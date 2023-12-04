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Вест Хэм
03.12.2023 16:00 – FT 1 : 1
Кристал Пэлас
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Англия
04 декабря 2023, 05:24 |
23
0

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1. Боевая ничья в дерби Лондона. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ

04 декабря 2023, 05:24 |
23
0
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1. Боевая ничья в дерби Лондона. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:1.

Голами отличились Мохаммед Кудус (13, «Вест Хэм») и Одсонн Эдуар (53, «Кристал Пэлас»).

АПЛ. 14-й тур. 3 декабря

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1

Голы: Кудус, 13 – Эдуар, 53

Видео голов и обзор матча:

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
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Вест Хэм Кристал Пэлас Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Мохаммед Кудус Одсонн Эдуар
Источник Sport.ua
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