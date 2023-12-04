03.12.2023 16:00 – FT 1 : 1
Англия04 декабря 2023, 05:24 |
23
0
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1. Боевая ничья в дерби Лондона. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ
04 декабря 2023, 05:24 |
23
0
3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Игра завершилась со счетом 1:1.
Голами отличились Мохаммед Кудус (13, «Вест Хэм») и Одсонн Эдуар (53, «Кристал Пэлас»).
АПЛ. 14-й тур. 3 декабря
Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1
Голы: Кудус, 13 – Эдуар, 53
Видео голов и обзор матча:
События матча
53’
ГОЛ ! Мяч забил Одсонн Эдуар (Кристал Пэлас).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Кудус (Вест Хэм).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 декабря 2023, 07:40 12
«Брентфорд» обыграл «Лутон Таун» со счетом 3:1, Егор отыграл 70 минут
Футбол | 03 декабря 2023, 14:58 313
Пришлось перенести на 2024 год
Футбол | 03.12.2023, 18:09
Футбол | 04.12.2023, 03:44
Футбол | 03.12.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.12.2023, 17:42 2
02.12.2023, 19:50 73
03.12.2023, 08:53
02.12.2023, 02:42 4
02.12.2023, 17:00 21
03.12.2023, 11:35 3
02.12.2023, 09:00 18