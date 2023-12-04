ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Михаил заработал 11-метровый, благодаря котором «Челси» забил 3-й мяч «Брайтону»
3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «синих».
Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 81 минуту, после чего был заменен на Армандо Бройя.
На 64-й минуте Мудрик заработал 11-метровый после того, как Джеймс Милнер сфолил на нем в штрафной площади «чаек». Вначале арбитр не увидел фол на украинце, однако после просмотра VAR все-таки назначил пенальти.
11-метровый реализовал Энцо Фернандес и забил 3-й мяч для «пенсионеров».
В объектив камер попали эмоции Михаила после того, как судья изначально не зафиксировал нарушение.
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
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