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  4. ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Англия
04 декабря 2023, 05:05 |
706
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ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной

Михаил заработал 11-метровый, благодаря котором «Челси» забил 3-й мяч «Брайтону»

04 декабря 2023, 05:05 |
706
0
ФОТО. Лицо Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Брайтон». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «синих».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и отыграл 81 минуту, после чего был заменен на Армандо Бройя.

На 64-й минуте Мудрик заработал 11-метровый после того, как Джеймс Милнер сфолил на нем в штрафной площади «чаек». Вначале арбитр не увидел фол на украинце, однако после просмотра VAR все-таки назначил пенальти.

11-метровый реализовал Энцо Фернандес и забил 3-й мяч для «пенсионеров».

В объектив камер попали эмоции Михаила после того, как судья изначально не зафиксировал нарушение.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрика после того, как Милнер сфолил на нем в штрафной

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фото эмоции Михаил Мудрик пенальти Джеймс Милнер VAR Челси Челси - Брайтон Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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