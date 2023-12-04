Украина – Польша – 0:1. Лига наций среди женщин. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги наций среди женщин
1 декабря в 19.00 женская сборная Украины проиграла поединок 5-го тура Лиги наций УЕФА против команды Польши (0:1).
Матч Украина – Польша прошел на стадионе Сталь в польском городе Сталева Воля.
Единственный гол сборная Польши забила в дебюте игры на 10-й минуте.
Турнирное положение: Польша (13 очков), Сербия (10), Украина (3), Греция (3).
Следующий поединок 6-го тура Сербия – Украина состоится 5 декабря в 20:00 в сербском городке Старая Пазова.
Лига наций 2023 по футболу среди женщин
5-й тур, 1 декабря, Сталева Воля (Польша)
Украина – Польша – 0:1
Гол: Адриана Ахчинска, 10
Видео гола и обзор матча
Видеотрансляция матча
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