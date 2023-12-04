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Лига наций
04 декабря 2023, 04:23 | Обновлено 04 декабря 2023, 04:35
11
0

Украина – Польша – 0:1. Лига наций среди женщин. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги наций среди женщин

04 декабря 2023, 04:23 | Обновлено 04 декабря 2023, 04:35
11
0
Украина – Польша – 0:1. Лига наций среди женщин. Видео гола и обзор матча
УАФ

1 декабря в 19.00 женская сборная Украины проиграла поединок 5-го тура Лиги наций УЕФА против команды Польши (0:1).

Матч Украина – Польша прошел на стадионе Сталь в польском городе Сталева Воля.

Единственный гол сборная Польши забила в дебюте игры на 10-й минуте.

Турнирное положение: Польша (13 очков), Сербия (10), Украина (3), Греция (3).

Следующий поединок 6-го тура Сербия – Украина состоится 5 декабря в 20:00 в сербском городке Старая Пазова.

Лига наций 2023 по футболу среди женщин

5-й тур, 1 декабря, Сталева Воля (Польша)

Украина – Польша – 0:1

Гол: Адриана Ахчинска, 10

Видео гола и обзор матча

Видеотрансляция матча

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Источник Sport.ua
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