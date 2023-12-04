ВИДЕО. Как арендованный динамовец Томаш Кендзера забил за ПАОК
Польский защитник отличился в матче Лиги конференций
Польский защитник Томаш Кендзера забил за греческий ПАОК в матче против немецкого «Айнтрахта» (2:1).
В матче 5-го тура Лиги конференций Томаш открыл счет, забив в начале второго тайма забил после розыгрыша углового и протолкнул мяч в сетку ворот.
Кендзера выступает за ПАОК на правах аренды из киевского «Динамо». Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2024 года. За ПАОК также играет бразилец Тайсон, экс-хавбек «Шахтера».
Лига конференций. 5-й тур
Айнтрахт (Франкфурт, Германия) − ПАОК (Салоники, Греция) – 1:2
Голы: Мармуш, 58 – Кендзера, 55, Живкович, 73
#Photos #Kedziora strikes #FRAPAOK 1-1 65' #UECL #FightBack pic.twitter.com/IzqjkeRdlx— PAOK FC (@PAOK_FC) November 30, 2023
События матча
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