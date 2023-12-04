ВИДЕО. Как арендованный динамовец Томаш Кендзера забил за ПАОК

Польский защитник Томаш Кендзера забил за греческий ПАОК в матче против немецкого «Айнтрахта» (2:1).

В матче 5-го тура Лиги конференций Томаш открыл счет, забив в начале второго тайма забил после розыгрыша углового и протолкнул мяч в сетку ворот.

Кендзера выступает за ПАОК на правах аренды из киевского «Динамо». Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2024 года. За ПАОК также играет бразилец Тайсон, экс-хавбек «Шахтера».

Лига конференций. 5-й тур

Айнтрахт (Франкфурт, Германия) − ПАОК (Салоники, Греция) – 1:2

Голы: Мармуш, 58 – Кендзера, 55, Живкович, 73