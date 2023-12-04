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Лига конференций
Айнтрахт Ф
30.11.2023 22:00 – FT 1 : 2
ПАОК
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Лига конференций
04 декабря 2023, 04:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 05:27
58
0

ВИДЕО. Как арендованный динамовец Томаш Кендзера забил за ПАОК

Польский защитник отличился в матче Лиги конференций

04 декабря 2023, 04:59 | Обновлено 04 декабря 2023, 05:27
58
0
ВИДЕО. Как арендованный динамовец Томаш Кендзера забил за ПАОК
ПАОК

Польский защитник Томаш Кендзера забил за греческий ПАОК в матче против немецкого «Айнтрахта» (2:1).

В матче 5-го тура Лиги конференций Томаш открыл счет, забив в начале второго тайма забил после розыгрыша углового и протолкнул мяч в сетку ворот.

Кендзера выступает за ПАОК на правах аренды из киевского «Динамо». Срок арендного соглашения рассчитан до лета 2024 года. За ПАОК также играет бразилец Тайсон, экс-хавбек «Шахтера».

Лига конференций. 5-й тур

Айнтрахт (Франкфурт, Германия) − ПАОК (Салоники, Греция) – 1:2

Голы: Мармуш, 58 – Кендзера, 55, Живкович, 73

События матча

90’ +5
Кристиян Якич (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Андрия Живкович (ПАОК).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Кендзёра (ПАОК).
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Источник Sport.ua
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