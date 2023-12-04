Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала общее фото с Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко в своем Instagram.

На снимке отмечена геолокация – Монте-Карло, Монако.

Элина сделала репост фотографии к себе в сториз и подписала:

«Night Night. Good Night».

Все 3 теннисистки завершили сезон 2023. Украинок стоит ожидать на соревнованиях австралийской части сезона следующего года.

Ранее стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Цуренко и другие украинские теннисистки в 2023 году.

ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло