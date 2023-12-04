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  4. ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
WTA
04 декабря 2023, 04:09 |
505
0

ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло

Марта опубликовала общий снимок в своем Instagram

04 декабря 2023, 04:09 |
505
0
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Марта Костюк опубликовала общее фото с Элиной Свитолиной и Лесей Цуренко в своем Instagram.

На снимке отмечена геолокация – Монте-Карло, Монако.

Элина сделала репост фотографии к себе в сториз и подписала:

«Night Night. Good Night».

Все 3 теннисистки завершили сезон 2023. Украинок стоит ожидать на соревнованиях австралийской части сезона следующего года.

Ранее стало известно, сколько заработали Свитолина, Костюк, Цуренко и другие украинские теннисистки в 2023 году.

ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло

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фото lifestyle Марта Костюк Элина Свитолина Леся Цуренко
Источник Sport.ua
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