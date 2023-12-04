Некий карикатурист Пит Сибли в своем Twitter изуродовал лицо экс-футболиста из россии Андрея Аршавина.

Сибли выбрал фото Андрея во время его фирменного празднования, когда тот прикладывает палец к губам.

Вывод о том, как поменялся «портрет» бывшего игрока лондонского «Арсенала», можно сделать самостоятельно...

Аршавин считается одним из самых известных игроков россии и на болотах его окрестили «легендой». За свою карьеру, которую он завершил в 2018 году, Аршавин поиграл в «зените», «кубане», «Кайрате» и «Арсенале».

Возможно, Пита Сибли стоит считать наследником именитого карикатуриста Омара Момани, который также создает футбольные картины, но его творчество имеет более адекватный характер.

ФОТО. Arsehavin. Наследник Омара Момани изуродовал лицо легенды россии