ФОТО. Arsehavin. Наследник Омара Момани изуродовал лицо легенды россии
Некий Пит Сибли сделал карикатуру на Андрея Аршавина
Некий карикатурист Пит Сибли в своем Twitter изуродовал лицо экс-футболиста из россии Андрея Аршавина.
Сибли выбрал фото Андрея во время его фирменного празднования, когда тот прикладывает палец к губам.
Вывод о том, как поменялся «портрет» бывшего игрока лондонского «Арсенала», можно сделать самостоятельно...
Аршавин считается одним из самых известных игроков россии и на болотах его окрестили «легендой». За свою карьеру, которую он завершил в 2018 году, Аршавин поиграл в «зените», «кубане», «Кайрате» и «Арсенале».
Возможно, Пита Сибли стоит считать наследником именитого карикатуриста Омара Момани, который также создает футбольные картины, но его творчество имеет более адекватный характер.
ФОТО. Arsehavin. Наследник Омара Момани изуродовал лицо легенды россии
Arsehavin pic.twitter.com/EgiKplau3b— Pete Sibley (@442Wide) December 3, 2023
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