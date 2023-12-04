Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Arsehavin. Наследник Омара Момани изуродовал лицо легенды россии
Англия
04 декабря 2023, 02:55 |
584
0

ФОТО. Arsehavin. Наследник Омара Момани изуродовал лицо легенды россии

Некий Пит Сибли сделал карикатуру на Андрея Аршавина

04 декабря 2023, 02:55 |
584
0
ФОТО. Arsehavin. Наследник Омара Момани изуродовал лицо легенды россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Аршавин

Некий карикатурист Пит Сибли в своем Twitter изуродовал лицо экс-футболиста из россии Андрея Аршавина.

Сибли выбрал фото Андрея во время его фирменного празднования, когда тот прикладывает палец к губам.

Вывод о том, как поменялся «портрет» бывшего игрока лондонского «Арсенала», можно сделать самостоятельно...

Аршавин считается одним из самых известных игроков россии и на болотах его окрестили «легендой». За свою карьеру, которую он завершил в 2018 году, Аршавин поиграл в «зените», «кубане», «Кайрате» и «Арсенале».

Возможно, Пита Сибли стоит считать наследником именитого карикатуриста Омара Момани, который также создает футбольные картины, но его творчество имеет более адекватный характер.

ФОТО. Arsehavin. Наследник Омара Момани изуродовал лицо легенды россии

По теме:
ФОТО. Три красотки. Свитолина, Цуренко и Костюк прогулялись по Монте-Карло
ФОТО. Забарный с женой нашли Киевскую елку в Англии
ГВАРДИОЛА: «Даже арбитр, если бы играл за Сити, был бы разочарован»
Андрей Аршавин карикатуры Омар Момани фото Арсенал Лондон Зенит Санкт-Петербург
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Байер мог проиграть впервые в сезоне. Как Неверкузен играл с BVB
Футбол | 04 декабря 2023, 03:15 0
ВИДЕО. Байер мог проиграть впервые в сезоне. Как Неверкузен играл с BVB
ВИДЕО. Байер мог проиграть впервые в сезоне. Как Неверкузен играл с BVB

Смотрите видеообзор матчей 13-го тура Бундеслиги

ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
Футбол | 03 декабря 2023, 07:40 12
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта
ВИДЕО. Английские комментаторы расхвалили Ярмолюка после невероятного финта

«Брентфорд» обыграл «Лутон Таун» со счетом 3:1, Егор отыграл 70 минут

Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Другие виды | 03.12.2023, 17:55
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
Сборная Украины обыграла Казахстан и вышла в следующий этап чемпионата мира
«Какого черта?» Холанд лаконично прокомментировал скандальное решение судьи
Футбол | 03.12.2023, 22:45
«Какого черта?» Холанд лаконично прокомментировал скандальное решение судьи
«Какого черта?» Холанд лаконично прокомментировал скандальное решение судьи
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Футбол | 03.12.2023, 18:09
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Мудрик помог Челси, матч Забарного и нереальный Ливерпуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
02.12.2023, 16:01
Футбол
Жеребьевка Евро-2024, гол Малиновского, победа Жироны
Жеребьевка Евро-2024, гол Малиновского, победа Жироны
03.12.2023, 08:53
Другие виды
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
02.12.2023, 17:00 21
Футбол
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
02.12.2023, 17:42 2
Футбол
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
Дмитренко снялась с гонки преследования на КМ в Эстерсунде. Что случилось?
02.12.2023, 14:52 4
Биатлон
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
02.12.2023, 02:42 4
Бокс
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 18
Футбол
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
02.12.2023, 16:46 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем