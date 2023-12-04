Позволил сравнять счет. Какая оценка Забарного за ничью против Астон Вилла?
«Борнмут» сыграл вничью против подопечных Унаи Эмери со счетом 2:2
3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Подопечные Унаи Эмери сравняли счет на последних минутах встречи после того, как Олли Уоткинс опередил Забарного на втором этаже и точно пробил головой.
После завершения матча статистический портал WhoScored поставил Илье оценку в 6.9 баллов.
Лучшим игроком поединка был признан автор одного ассиста Райан Кристи (8.7).
Оценки WhoScored за матч Борнмут – Астон Вилла – 2:2
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