Позволил сравнять счет. Какая оценка Забарного за ничью против Астон Вилла?

3 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Подопечные Унаи Эмери сравняли счет на последних минутах встречи после того, как Олли Уоткинс опередил Забарного на втором этаже и точно пробил головой.

После завершения матча статистический портал WhoScored поставил Илье оценку в 6.9 баллов.

Лучшим игроком поединка был признан автор одного ассиста Райан Кристи (8.7).

Оценки WhoScored за матч Борнмут – Астон Вилла – 2:2