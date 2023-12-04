Барселона – Атлетико – 1:0. Жоау Феликс бурно праздновал. Видео гола, обзор

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

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Единственный гол для «Барсы» на 28-й минуте забил Жоау Феликс, который как раз арендован у «Атлетико». Португальский форвард бурно праздновал свой гол.

«Барселона» набрала 34 очка и занимает 3-е место, «Атлетико» идет на 4-й позиции (31 очко). Впереди «Реал» и «Жирона» (по 38 очков).

Ла Лига. 15-й тур, 3 декабря

Барселона – Атлетико – 1:0

Гол: Жоау Феликс, 28

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Жоау Феликс, 28 мин