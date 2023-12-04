ГОЛОДЮК: «Пока были силы, ребята терпели. Но класс Шахтера сказался»

Главный тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал матч 16-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:2):

– Победила сильнейшая команда. Пока были силы, ребята терпели, старались максимально плотно играть с футболистами «Шахтера», но класс соперника сыграл ключевую роль. В одном эпизоде не были сконцентрированными, и на этом игра завершилась.

– Сегодня – «Шахтер», а после – пропущенный тур из «Динамо». Как собираетесь настраивать команду на следующий матч?

– Действительно, у нас очень тяжелый календарь, учитывая то, что «Динамо» сегодня не сыграло, и мы, пожалуй, подходим к матчу не в равных условиях. Нас ждет не менее сложная игра, чем была сегодня, надо надеяться на то, что у футболистов остались силы, а если не остались, то все равно нужно выходить и цепляться за очки.