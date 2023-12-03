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03 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 03 декабря 2023, 21:14
1340
0

Завершился чемпионат Норвегии. Какие команды попали в еврокубки?

Буде-Глимт выиграл чемпионат, призерами стали Бранн и Тромсе

03 декабря 2023, 21:05 | Обновлено 03 декабря 2023, 21:14
1340
0
Завершился чемпионат Норвегии. Какие команды попали в еврокубки?
ФК Бранн

Вечером 3 декабря завершился чемпионат Норвегии 2023 по футболу.

Победитель был определен досрочно. Клуб Буде-Глимт в третий раз в истории, причем за 4 последних года (2020, 2021, 2023), выиграл национальный чемпионат. Буде-Глимт будет представлять Норвегию во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

В последний игровой день разыгрывались 2-е и 3-е места, а заодно и путевки в еврокубки. В итоге призерами стали Бранн и Тромсе (по 61 очку), а Викинг остался за чертой топ-3 (58), разгромно проиграв Русенборгу (1:5).

В финале Кубка Норвегии на следующей неделе сыграют Буде-Глимт и Мольде.

Если финал выиграет Буде-Глимт, то Бранн попадет в Лигу Европы Q1, а Тромсе и Викинг сыграют в Лиге конференций Q2.

Если же Мольде завоюет Кубок, то именно этот клуб будет играть в Лиге Европы Q1, Бранн и Тромсе пройдут в Лигу конференций Q2, а Викинг останется за бортом еврокубков.

Больше всех побед в норвежской Элитсерии имеет Русенборг (26 титулов), далее идут Фредрикстад (9), Викинг (8), Мольде, Лиллестрем и Валеренга (по 5).

Чемпионат Норвегии 2023

30-й тур, 3 декабря

  • Буде-Глимт – Сарпсборг – 2:0
  • Викинг – Русенборг – 1:5
  • Волеренга – Тромсе – 1:1
  • Мольде – Хам-Кам – 1:1
  • Одд – Олесунд – 4:1
  • Саннефьорд – Лиллестрем – 1:0
  • Стремсгодсет – Бранн – 3:0
  • Хеугесунн – Стабек – 3:0

Итоговая турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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