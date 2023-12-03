Завершился чемпионат Норвегии. Какие команды попали в еврокубки?

Вечером 3 декабря завершился чемпионат Норвегии 2023 по футболу.

Победитель был определен досрочно. Клуб Буде-Глимт в третий раз в истории, причем за 4 последних года (2020, 2021, 2023), выиграл национальный чемпионат. Буде-Глимт будет представлять Норвегию во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

В последний игровой день разыгрывались 2-е и 3-е места, а заодно и путевки в еврокубки. В итоге призерами стали Бранн и Тромсе (по 61 очку), а Викинг остался за чертой топ-3 (58), разгромно проиграв Русенборгу (1:5).

В финале Кубка Норвегии на следующей неделе сыграют Буде-Глимт и Мольде.

Если финал выиграет Буде-Глимт, то Бранн попадет в Лигу Европы Q1, а Тромсе и Викинг сыграют в Лиге конференций Q2.

Если же Мольде завоюет Кубок, то именно этот клуб будет играть в Лиге Европы Q1, Бранн и Тромсе пройдут в Лигу конференций Q2, а Викинг останется за бортом еврокубков.

Больше всех побед в норвежской Элитсерии имеет Русенборг (26 титулов), далее идут Фредрикстад (9), Викинг (8), Мольде, Лиллестрем и Валеренга (по 5).

Чемпионат Норвегии 2023

30-й тур, 3 декабря

Буде-Глимт – Сарпсборг – 2:0

Викинг – Русенборг – 1:5

Волеренга – Тромсе – 1:1

Мольде – Хам-Кам – 1:1

Одд – Олесунд – 4:1

Саннефьорд – Лиллестрем – 1:0

Стремсгодсет – Бранн – 3:0

Хеугесунн – Стабек – 3:0

Итоговая турнирная таблица