Завершился чемпионат Норвегии. Какие команды попали в еврокубки?
Буде-Глимт выиграл чемпионат, призерами стали Бранн и Тромсе
Вечером 3 декабря завершился чемпионат Норвегии 2023 по футболу.
Победитель был определен досрочно. Клуб Буде-Глимт в третий раз в истории, причем за 4 последних года (2020, 2021, 2023), выиграл национальный чемпионат. Буде-Глимт будет представлять Норвегию во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
В последний игровой день разыгрывались 2-е и 3-е места, а заодно и путевки в еврокубки. В итоге призерами стали Бранн и Тромсе (по 61 очку), а Викинг остался за чертой топ-3 (58), разгромно проиграв Русенборгу (1:5).
В финале Кубка Норвегии на следующей неделе сыграют Буде-Глимт и Мольде.
Если финал выиграет Буде-Глимт, то Бранн попадет в Лигу Европы Q1, а Тромсе и Викинг сыграют в Лиге конференций Q2.
Если же Мольде завоюет Кубок, то именно этот клуб будет играть в Лиге Европы Q1, Бранн и Тромсе пройдут в Лигу конференций Q2, а Викинг останется за бортом еврокубков.
Больше всех побед в норвежской Элитсерии имеет Русенборг (26 титулов), далее идут Фредрикстад (9), Викинг (8), Мольде, Лиллестрем и Валеренга (по 5).
Чемпионат Норвегии 2023
30-й тур, 3 декабря
- Буде-Глимт – Сарпсборг – 2:0
- Викинг – Русенборг – 1:5
- Волеренга – Тромсе – 1:1
- Мольде – Хам-Кам – 1:1
- Одд – Олесунд – 4:1
- Саннефьорд – Лиллестрем – 1:0
- Стремсгодсет – Бранн – 3:0
- Хеугесунн – Стабек – 3:0
Итоговая турнирная таблица
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