Далеко не лучший в команде. Оценка Мудрика за матч АПЛ

Челси в матче АПЛ обыграл Брайтон со счетом 3:2, а Михаил Мудрик, который вышел на поле в стартовом составе, провел в игре 80 минут.

Украинец запомнился тем, что во втором тайме в меньшинстве во время контратаки заработал пенальти после фола Джеймса Милнера. Удар с точки реализовал Энцо Фернандес.

Именно Фернандес с оценкой 7,8 стал лучшим игроком матча.

Мудрик получил оценку 7 – меньше среди игроков основы только у Галлахера, Стерлинга и Кайседо.