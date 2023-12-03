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  4. Далеко не лучший в команде. Оценка Мудрика за матч АПЛ
Англия
03 декабря 2023, 18:32 |
1798
0

Далеко не лучший в команде. Оценка Мудрика за матч АПЛ

Украинец отметился тем, что заработал пенальти

03 декабря 2023, 18:32 |
1798
0
Далеко не лучший в команде. Оценка Мудрика за матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Челси в матче АПЛ обыграл Брайтон со счетом 3:2, а Михаил Мудрик, который вышел на поле в стартовом составе, провел в игре 80 минут.

Украинец запомнился тем, что во втором тайме в меньшинстве во время контратаки заработал пенальти после фола Джеймса Милнера. Удар с точки реализовал Энцо Фернандес.

Именно Фернандес с оценкой 7,8 стал лучшим игроком матча.

Мудрик получил оценку 7 – меньше среди игроков основы только у Галлахера, Стерлинга и Кайседо.

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Челси Михаил Мудрик Брайтон Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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