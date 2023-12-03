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  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Не хватило мастерства и остроты»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 18:15 |
566
1

Роман ГРИГОРЧУК: «Не хватило мастерства и остроты»

Тренер «Черноморца» – о поражении от «ЛНЗ»

03 декабря 2023, 18:15 |
566
1
Роман ГРИГОРЧУК: «Не хватило мастерства и остроты»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук прокомментировал поражение 1:3 от «ЛНЗ» в 16-м туре УПЛ:

«Соперник защищался большими силами. Это надо отметить. Нам не хватало мастерства и остроты, чтобы создавать моменты и забивать голы.

Конечно, надежды и надежда после гола Штогрина были. Но это худший момент в нашем исполнении, когда мы полезли все вперед и пропустили контратаку. Мы так не имели права вести себя на поле, и в том наша огромная вина.

У нас немного людей на скамейке запасных. Хотелось бы, чтобы это было лучше. Мы проиграли игру и сейчас я переживаю не лучшее состояние. Проигрывать на своем стадионе вторую игру подряд очень тяжело».

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Роман Григорчук Черноморец Одесса ЛНЗ Черкассы Черноморец - ЛНЗ Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
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