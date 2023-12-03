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  4. Бавария нашла замену Нойеру в Серии А
Италия
03 декабря 2023, 17:22 |
652
0

Бавария нашла замену Нойеру в Серии А

Майк Меньян может покинуть «Милан»

03 декабря 2023, 17:22 |
652
0
Бавария нашла замену Нойеру в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Меньян

«Бавария» продлила контракт с основным голкипером команды Мануэлем Нойером до 2025 года. Однако, несмотря на это, чемпионы Германии уже сейчас думают над тем, чем заменить 37-летнего ветерана в долгосрочной перспективе.

По информации немецких СМИ, приоритетным вариантом для «Баварии» является голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян.

Контракт Меньяна с «Миланом» действует до лета 2026 года. Трансферная стоимость 28-летнего голкипера оценивается в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 20 пропущенный голов в 16 матчах во всех турнирах.

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Источник Sky Germany
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