Бавария нашла замену Нойеру в Серии А

«Бавария» продлила контракт с основным голкипером команды Мануэлем Нойером до 2025 года. Однако, несмотря на это, чемпионы Германии уже сейчас думают над тем, чем заменить 37-летнего ветерана в долгосрочной перспективе.

По информации немецких СМИ, приоритетным вариантом для «Баварии» является голкипер «Милана» и сборной Франции Майк Меньян.

Контракт Меньяна с «Миланом» действует до лета 2026 года. Трансферная стоимость 28-летнего голкипера оценивается в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 20 пропущенный голов в 16 матчах во всех турнирах.