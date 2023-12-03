2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 37-й минуте поединка первый гол забил украинский футболист Руслан Малиновский.

На 67-й Маттео Кансельери сравнял счет после ассиста украинца Виктор Коваленко.

После завершения поединка Коваленко опубликовал фото с игры в своем Instagram:

«Тяжелая игра, давайте продолжать», – подписал публикацию Виктор.

Жена Руслана Малиновского Роксана ответила Коваленко в комментариях:

«Витя, ты нам всю малину обломал. Браво!».

ФОТО. Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Коваленко, ты нам всю малину обломал. Браво»