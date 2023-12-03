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  4. Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Коваленко, ты нам всю малину обломал. Браво!»
Италия
03 декабря 2023, 16:37 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:40
2176
4

Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Коваленко, ты нам всю малину обломал. Браво!»

Жена Руслана ответила Виктору в Instagram после матча «Дженоа» – «Эмполи»

03 декабря 2023, 16:37 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:40
2176
4
Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Коваленко, ты нам всю малину обломал. Браво!»
Instagram. Руслан Малиновской с Роксаной и их дочкой

2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 1:1.

На 37-й минуте поединка первый гол забил украинский футболист Руслан Малиновский.

На 67-й Маттео Кансельери сравнял счет после ассиста украинца Виктор Коваленко.

После завершения поединка Коваленко опубликовал фото с игры в своем Instagram:

«Тяжелая игра, давайте продолжать», – подписал публикацию Виктор.

Жена Руслана Малиновского Роксана ответила Коваленко в комментариях:

«Витя, ты нам всю малину обломал. Браво!».

ФОТО. Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Коваленко, ты нам всю малину обломал. Браво»

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Дженоа Эмполи Руслан Малиновский Виктор Коваленко Серия A чемпионат Италии по футболу Роксана Малиновская
Источник Sport.ua
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Kovalchuk
Где ты пропадала
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Дані Рохас
Ахахахаха
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contr
Накажи його 😫😫😫
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0
Batya
Eкраїнською не пробувала спілкуватися. усе життя "чтоликакать" будеш?
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-5
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