Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Коваленко, ты нам всю малину обломал. Браво!»
Жена Руслана ответила Виктору в Instagram после матча «Дженоа» – «Эмполи»
2 декабря состоялся матч 14-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Эмполи». Игра завершилась со счетом 1:1.
На 37-й минуте поединка первый гол забил украинский футболист Руслан Малиновский.
На 67-й Маттео Кансельери сравнял счет после ассиста украинца Виктор Коваленко.
После завершения поединка Коваленко опубликовал фото с игры в своем Instagram:
«Тяжелая игра, давайте продолжать», – подписал публикацию Виктор.
Жена Руслана Малиновского Роксана ответила Коваленко в комментариях:
«Витя, ты нам всю малину обломал. Браво!».
ФОТО. Роксана МАЛИНОВСКАЯ: «Коваленко, ты нам всю малину обломал. Браво»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» вырвала победу у «Валенсии» со счетом 2:1
Жеребьевка Лиги наций пройдет 8 февраля в Париже