СЛОНКА: «600 км по ужасных дорогах, чтобы увидеть 1 минуту Минай – Динамо»
Польский журналист приехал на матч УПЛ в Минай, но так и не сумел посмотреть игру
Польский журналист Петр Слонка присутствовал на так и не состоявшемся матче 16-го тура УПЛ «Минай» – «Динамо», который должен был состояться 3 декабря в 13:00 по Киеву.
«Для меня это рекорд... Вчера я проехал более 600 километров из Польши по ужасным, заснеженным дорогам.
Некоторые дороги забиты снегом... Я ехал так далеко, чтобы увидеть 1 минуту матча Минай – Динамо, а теперь у меня 600 км плохой обратной дороги...
Тут не виновата погода, Динамо или Минай. Тут виновата воздушная тревога. Мы знаем из-за кого», – написал журналист в своем Telegram-канале.
Поединок «Минай» – «Динамо» официально перенесен . Скорее всего, матч продолжится весной 2024 года. Причиной остановки игры стала воздушная тревога, а также тот факт, что на стадионе «Миная» нет освещения, а ждать завершения тревоги, возможно, пришлось бы до вечера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фейспалм от организации...
«Жирона» вырвала победу у «Валенсии» со счетом 2:1