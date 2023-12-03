Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
В этом году этот матч мы уже не увидим
Матча 16-го тура чемпионата Украины «Минай» — «Динамо» перенесен на неопределнный срок.
Отметим, что встречи начала в 13:00, но почти сразу после начала была приостановлена из-за воздушной тревоги. Команды сыграли около минуты.
По информации источника, спустя час с небольшим делегат УАФ провел оперативное совещанием с участием главного арбитра матча, а также представителей «Миная» и «Динамо» – Желько Любеновича и Олега Гусева. В результате непродолжительной дискуссии, с учетом того, что на стадионе «Минай» отсутствует искусственное освещение, стороны пришли к общему решению перенести проведение матча на другую дату.
По информации журналиста Петра Слонки, «динамовцы» уже сели в автобус.
Отметим, что 7 декабря, «Динамо» в Киеве должно сыграть перенесенный матч 3-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».
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И нах нужны такие команды в упл?, на месте динамо могли оказаться любые команды.
йо....й Мінтай, нах.. такий клубок в УПЛ?
Але звісно краще зіграти і по ділу виграти.
Хто такі поля допускає до участі в УПЛ?