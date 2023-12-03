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  4. Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 14:49 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:21
7547
21

Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина

В этом году этот матч мы уже не увидим

03 декабря 2023, 14:49 | Обновлено 03 декабря 2023, 16:21
7547
21
Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
ФК Динамо Киев

Матча 16-го тура чемпионата Украины «Минай» — «Динамо» перенесен на неопределнный срок.

Отметим, что встречи начала в 13:00, но почти сразу после начала была приостановлена из-за воздушной тревоги. Команды сыграли около минуты.

По информации источника, спустя час с небольшим делегат УАФ провел оперативное совещанием с участием главного арбитра матча, а также представителей «Миная» и «Динамо» – Желько Любеновича и Олега Гусева. В результате непродолжительной дискуссии, с учетом того, что на стадионе «Минай» отсутствует искусственное освещение, стороны пришли к общему решению перенести проведение матча на другую дату.

По информации журналиста Петра Слонки, «динамовцы» уже сели в автобус.

Отметим, что 7 декабря, «Динамо» в Киеве должно сыграть перенесенный матч 3-го тура УПЛ против «Металлиста 1925».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Минай - Динамо перенос матчей Петр Слонка воздушная тревога прерванные матчи
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 21
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kadaad
Как стадион без освещения был допущен к проведению матчей!? 
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+8
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Умник
Это технарь.
И нах нужны такие команды в упл?, на месте динамо могли оказаться любые команды.
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+3
Burevestnik
йопрст...  бл... шо це за йомайо? 
йо....й Мінтай, нах.. такий клубок в УПЛ?
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+2
FunnyCat_____
На 99% уверен что играй шахтер с Минаем - было бы техпоражение  для Миная 
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+2
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sahka1981
Могли в Ужгороді зіграти, там же є освітлення? Ні вибрали свій город без підігріву і освітлення. Для ригів три бали в схожих випадках завжди давали.
Але звісно краще зіграти і по ділу виграти.
Хто такі поля допускає до участі в УПЛ?
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+1
APL
Мда, підігрів забули включити тєхнарь, а відсутнє освітлення та так нічого дограємо колись ще 15 потемніє знову 15 хв в інший день і так за рік дограємо 
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+1
Swed
Это Динамо зря прогулялось?   Там же до Ужгорода пешком 1 час ходьбы.   Или и там нема светы?   Тогда ехали бы разом во Львов и сыграли бы завтра  на нейтральном поле СКИФа.   Все же знают про гостеприимство львовян.
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-1
nicksaf
Лига конференций без Динамо, нет это ШД без ЛЧ и без денег на следующий сезон. Вот теперь будет у ШД квалификация, и то если монзули сделают его чемпионом в очередной раз.
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-2
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Лига конференций без динамо
дырявому динамо опзжшному поражение нужно засчитать ,ещё светло можно было сыграть ,а они не хотят силы тратить перед матчем 1925 который  на 7декабря перенесли ,ну всеровно 1925 их тр_хнит.
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-4
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Strannik
Днонамо слабо доиграть после тревоги? Коленки трясутся.
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-5
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Alexander Киев
Як в свій час ОПЗЖ Суркісня не їздила на матчі у Маріуполь, так тепер в Ужгороді боється дограти  за кораблем монатки взяли і гоу! Нічого робити їм в Україні.
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-6
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