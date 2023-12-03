Другие новости03 декабря 2023, 14:40 | Обновлено 03 декабря 2023, 14:41
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ФОТО. Волшебная неделя. Завацкая опубликовала горячие снимки с отдыха
Катарина провела отпуск на Мальдивах
03 декабря 2023, 14:40 | Обновлено 03 декабря 2023, 14:41
894
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала еще несколько ярких фотографий с отдыха на Мальдивах.
«Это была волшебная неделя», – подписала снимки украинская теннисистка.
Отметим, что Катарина в текущем сезоне сыграла 58 матчей, из которых 36 выиграла. За год она получила $133,263 призовых и сейчас занимает 172 место в мировом рейтинге.
Что касается титулов, то Завацкая в этом году выиграла 60-тысячник ITF в Брешии и 40-тысячник в Лиссабоне.
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