ФОТО. Волшебная неделя. Завацкая опубликовала горячие снимки с отдыха

Украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала еще несколько ярких фотографий с отдыха на Мальдивах.

«Это была волшебная неделя», – подписала снимки украинская теннисистка.

Отметим, что Катарина в текущем сезоне сыграла 58 матчей, из которых 36 выиграла. За год она получила $133,263 призовых и сейчас занимает 172 место в мировом рейтинге.

Что касается титулов, то Завацкая в этом году выиграла 60-тысячник ITF в Брешии и 40-тысячник в Лиссабоне.