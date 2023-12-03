Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Волшебная неделя. Завацкая опубликовала горячие снимки с отдыха
Другие новости
03 декабря 2023, 14:40 | Обновлено 03 декабря 2023, 14:41
894
0

ФОТО. Волшебная неделя. Завацкая опубликовала горячие снимки с отдыха

Катарина провела отпуск на Мальдивах

03 декабря 2023, 14:40 | Обновлено 03 декабря 2023, 14:41
894
0
ФОТО. Волшебная неделя. Завацкая опубликовала горячие снимки с отдыха
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катарина Завацкая опубликовала еще несколько ярких фотографий с отдыха на Мальдивах.

«Это была волшебная неделя», – подписала снимки украинская теннисистка.

Отметим, что Катарина в текущем сезоне сыграла 58 матчей, из которых 36 выиграла. За год она получила $133,263 призовых и сейчас занимает 172 место в мировом рейтинге.

Что касается титулов, то Завацкая в этом году выиграла 60-тысячник ITF в Брешии и 40-тысячник в Лиссабоне.

По теме:
Российская теннисистка: «Завершаю этот сезон с победой. Слава Украине»
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Аль-Хиляль мемом поиздевался над Аль-Насром после победы в матче
отпуск фото Катарина Завацкая lifestyle
Источник Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
Футбол | 02 декабря 2023, 17:42 2
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги
У кого 8.2? Названы оценки Довбика, Цыганкова и Яремчука за матч Ла Лиги

«Жирона» вырвала победу у «Валенсии» со счетом 2:1

Стали известны финалисты молодежного Итогового турнира АТР 2023
Теннис | 02 декабря 2023, 03:20 0
Стали известны финалисты молодежного Итогового турнира АТР 2023
Стали известны финалисты молодежного Итогового турнира АТР 2023

Артур Фис разыграет трофей с Хамадом Меджедовичем

Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Футбол | 02.12.2023, 17:00
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу в матче с Валенсией
ГВАРДИОЛА: «Ненормально выиграть 5 титулов АПЛ из 6, плохие моменты будут»
Футбол | 03.12.2023, 10:58
ГВАРДИОЛА: «Ненормально выиграть 5 титулов АПЛ из 6, плохие моменты будут»
ГВАРДИОЛА: «Ненормально выиграть 5 титулов АПЛ из 6, плохие моменты будут»
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
Футбол | 02.12.2023, 16:46
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
ВИДЕО. Очередной супергол. Малиновский забил во 2-м матче подряд за Дженоа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
ВИДЕО. Позор УЕФА 18+. Во время жеребьевки Евро-2024 включили женские стоны
02.12.2023, 20:19 16
Футбол
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
02.12.2023, 02:42 4
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
02.12.2023, 16:01
Футбол
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
Полный провал. Никто из украинок не попал в очки в спринте в Эстерсунде
01.12.2023, 17:07 26
Биатлон
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
ФОТО. Лицо Спаллетти после того, как Италии выпала Испания и Хорватия
02.12.2023, 20:36 14
Футбол
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
02.12.2023, 15:21 4
Футбол
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
Зря тянули время. Полесье на последних минутах пропустило от Вереса
01.12.2023, 19:03 55
Футбол
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
Роналду озадачен. Аль-Хиляль разгромил Аль-Наср в битве лидеров
01.12.2023, 22:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем