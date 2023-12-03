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  4. Ярослав МАРТЫНЮК: «Теперь игра Шахтера напоминает период работы Де Дзерби»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 14:27 |
263
0

Ярослав МАРТЫНЮК: «Теперь игра Шахтера напоминает период работы Де Дзерби»

Игрок «Металлиста 1925» – о матче против «Шахтера»

03 декабря 2023, 14:27 |
263
0
Ярослав МАРТЫНЮК: «Теперь игра Шахтера напоминает период работы Де Дзерби»
ФК Металлист 1925. Ярослав Мартынюк

Вице-капитан «Металлиста 1925» Ярослав Мартынюк поделился ожиданиями от матча 16-го тура УПЛ против «Шахтера» (3 декабря, 17:00):

– Ярослав, впереди игра против «Шахтера», который на этой неделе сыграл в Лиге чемпионов. Факт психологической и физической усталости соперника сыграет вам на руку?
– «Шахтер» – чемпион Украины, но мы будем выходить на поле и делать то, что готовили в течение недели. Мы уважаем «Шахтер», как и любую команду чемпионата, будут ли они измучены физически или психологически? Возможно, игра покажет на что мы способны.

– Насколько изменился «Шахтер» при Марино Пушиче? Это уже не такая команда, с которой вы играли в первом туре?
– При новом тренере игра изменилась, это однозначно. Теперь их игра напоминает тот период, когда команду тренировал Де Дзерби. Видно, что игроки получают удовольствие от игры, чего стоит только победа над «Барселоной».

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Ярослав Мартынюк Металлист 1925 Шахтер Донецк Шахтер - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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