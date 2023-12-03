Оуэн до сих пор обижен на Бекхэма за удаление на ЧМ-1998

Майкл Оуэн не может выбросить из головы поражение сборной Англии на чемпионате мира 1998 года во Франции от Аргентины в матче 1/8 финала.

Бывший игрок «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» отчасти винит в случившемся Давида Бекхэма. Тогдашний полузащитник «Манчестер Юнайтед», а ныне владелец «Интер Майами», получил прямую красную карточку, в результате чего команда осталась вдесятером, а Аргентина прошла дальше после серии пенальти.

«Прежде всего, я не думаю, что удар Бекхэма был достоин красной карточки, но это не имеет значения. Он совершил ошибку, и это беспокоит меня даже спустя столько лет. Многие игроки за свою карьеру играют только в одном плей-офф чемпионата мира, и Бекхэм совершил большую ошибку. Думаю, он это признал. Можно утверждать, что она способствовала нашему вылету из чемпионата мира, так что это не мелочь», – заявил Оуэн.

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