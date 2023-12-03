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  4. Артем КИЧАК: «Ничья Оболони с Колосом получилась в пользу конкурентов»
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 13:01 |
289
0

Артем КИЧАК: «Ничья Оболони с Колосом получилась в пользу конкурентов»

Голкипер киевлян – об игре против «Колоса»

03 декабря 2023, 13:01 |
289
0
Артем КИЧАК: «Ничья Оболони с Колосом получилась в пользу конкурентов»
ФК Оболонь Киев. Артем Кичак

В 16-м туре чемпионата УПЛ «Колос» дома разошелся миром с «Оболонью» – 0:0.

Капитан «пивоваров» Артем Кичак эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло гостям сохранить свои ворота «сухими»:

«Это был мой третий матч подряд в стартовом составе «Оболони» и, наконец, удалось сохранить свои владения нетронутыми. Считаю, что мы выбрали эффективную тактическую схему 5-3-2, на подступах к штрафной действовали компактно и до голевых моментов дело не доходило. Тем более, что и с подстраховкой на флангах проблем не было.

Однако нельзя сказать, что мы сосредоточились только на обороне. Старались быстро переходить в наступление при потере ковалевцами мяча, создали несколько полумоментов, но в завершающей стадии подводило исполнительское мастерство.

На мой взгляд, ничья – закономерный результат, хотя такой итог больше порадовал наших конкурентов. Но и добытое очко пригодится, чтобы улучшить свое турнирное положение.

У «Оболони» впереди заключительный поединок осенней части сезона – с «Динамо», которое мы уже побеждали в розыгрыше Кубка Украины. Очень хочется взять у земляков реванш за поражение в первом круге. Тогда футболисты «Оболони» проиграли – 2:4, однако не реализовали с полдюжины голевых моментов. Надеюсь, что на этот раз с прицелом все будет в порядке».

Ранее главный тренер киевской «Оболони» Валерий Иващенко подвел итог игры с «Колосом» в 16-м туре УПЛ.

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Источник: Матч Минай – Динамо перенесен. Известна причина
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Артем Кичак Оболонь Киев Колос Ковалевка Колос - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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