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  4. Миколенко – лучший в Эвертоне по важному статистическому показателю
Англия
03 декабря 2023, 12:33 |
591
0

Миколенко – лучший в Эвертоне по важному статистическому показателю

Украинский защитник совершил 34 отбора в сезоне

03 декабря 2023, 12:33 |
591
0
Миколенко – лучший в Эвертоне по важному статистическому показателю
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко проводит успешный сезон в составе английского «Эвертона». По информации клуба, 24-летний украинец является лидером команды по количеству отборов в нынешнем сезоне – 34.

Отметим, что в нынешнем сезоне Миколенко приносит большую пользу команде и в атакующей фазе игры. На его счету уже 2 гола в 10 матчах АПЛ.

Вчера «Эвертон» в 14-м туре АПЛ на выезде обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. Виталий Миколенко вышел в основе «Ирисок» и провел на поле все 90 минут.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига статистика
Источник ФК Эвертон
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