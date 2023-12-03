Миколенко – лучший в Эвертоне по важному статистическому показателю

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко проводит успешный сезон в составе английского «Эвертона». По информации клуба, 24-летний украинец является лидером команды по количеству отборов в нынешнем сезоне – 34.

Отметим, что в нынешнем сезоне Миколенко приносит большую пользу команде и в атакующей фазе игры. На его счету уже 2 гола в 10 матчах АПЛ.

Вчера «Эвертон» в 14-м туре АПЛ на выезде обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 1:0. Виталий Миколенко вышел в основе «Ирисок» и провел на поле все 90 минут.