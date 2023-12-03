Команда Йовичевича выиграла и поднялась со дна таблицы в Саудовской Аравии
2 декабря были сыграны 4 матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Вечером 2 декабря были сыграны 4 матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Аль-Раед под руководством Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтаря, одержал победу над команда Аль-Вахда (2:0).
В турнирной таблице Аль-Раед находится на предпоследней 17-й позиции, имея в активе 12 очков.
Три команды по итогам сезона понизятся в классе.
Чемпионат Саудовской Аравии
15-й тур, 2 декабря
Аль-Ахдуд – Аль-Иттифак – 1:0
Гол: Бурке, 73
Аль-Фатех – Аль-Таи – 0:1
Гол: Менса, 87 (пен)
Аль-Раед – Аль-Вахда – 2:0
Голы: Фузаир, 44 (пен), Саюд, 68
Аль-Шабаб – Аль-Таавун – 1:2
Голы: Карраско, 33 – Жоао Педро, 55, 62
Турнирная таблица
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