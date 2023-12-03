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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Ахдуд
02.12.2023 17:00 – FT 1 : 0
Аль-Иттифак
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Саудовская Аравия
03 декабря 2023, 12:23 | Обновлено 03 декабря 2023, 12:34
462
0

Команда Йовичевича выиграла и поднялась со дна таблицы в Саудовской Аравии

2 декабря были сыграны 4 матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии

03 декабря 2023, 12:23 | Обновлено 03 декабря 2023, 12:34
462
0
Команда Йовичевича выиграла и поднялась со дна таблицы в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Йовичевич

Вечером 2 декабря были сыграны 4 матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Раед под руководством Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтаря, одержал победу над команда Аль-Вахда (2:0).

В турнирной таблице Аль-Раед находится на предпоследней 17-й позиции, имея в активе 12 очков.

Три команды по итогам сезона понизятся в классе.

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 2 декабря

Аль-Ахдуд – Аль-Иттифак – 1:0

Гол: Бурке, 73

Аль-Фатех – Аль-Таи – 0:1

Гол: Менса, 87 (пен)

Аль-Раед – Аль-Вахда – 2:0

Голы: Фузаир, 44 (пен), Саюд, 68

Аль-Шабаб – Аль-Таавун – 1:2

Голы: Карраско, 33 – Жоао Педро, 55, 62

Турнирная таблица

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чемпионат Саудовской Аравии по футболу Игор Йовичевич Аль-Ахдуд Аль-Иттифак Аль-Фатех Аль-Таи Аль-Раед Аль-Вахда Мекка Аль-Шабаб Аль-Таавун Янник Феррейра Карраско
Источник Sport.ua
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