Команда Йовичевича выиграла и поднялась со дна таблицы в Саудовской Аравии

Вечером 2 декабря были сыграны 4 матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Раед под руководством Игоря Йовичевича, экс-коуча Шахтаря, одержал победу над команда Аль-Вахда (2:0).

В турнирной таблице Аль-Раед находится на предпоследней 17-й позиции, имея в активе 12 очков.

Три команды по итогам сезона понизятся в классе.

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 2 декабря

Аль-Ахдуд – Аль-Иттифак – 1:0

Гол: Бурке, 73

Аль-Фатех – Аль-Таи – 0:1

Гол: Менса, 87 (пен)

Аль-Раед – Аль-Вахда – 2:0

Голы: Фузаир, 44 (пен), Саюд, 68

Аль-Шабаб – Аль-Таавун – 1:2

Голы: Карраско, 33 – Жоао Педро, 55, 62

Турнирная таблица