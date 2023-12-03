Днепр-1 отметил голевой юбилей в УПЛ

Гол Богдана Леднева в матче с «Ворсклой» (1:2) стал 200-м для «Днепра-1» в чемпионатах Украины. 114 раз днепряне поражали ворота соперников дома и 86 – в гостях. Наибольшее количество мячей «Днепр-1» забил «Львову» – 26, «Ворскле» – 21, «Мариуполю», «Минаю» и «Черноморцу» – по 14.

Список лучших бомбардиров днепрян в УПЛ возглавляют Артем Довбик – 44 гола, Алексей Гуцуляк – 16, Александр Пихаленок и Владислав Супряга – по 14.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Днепра-1 в чемпионатах Украины