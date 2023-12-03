Днепр-1 отметил голевой юбилей в УПЛ
Днепряне забили 200-й мяч в чемпионатах Украины
Гол Богдана Леднева в матче с «Ворсклой» (1:2) стал 200-м для «Днепра-1» в чемпионатах Украины. 114 раз днепряне поражали ворота соперников дома и 86 – в гостях. Наибольшее количество мячей «Днепр-1» забил «Львову» – 26, «Ворскле» – 21, «Мариуполю», «Минаю» и «Черноморцу» – по 14.
Список лучших бомбардиров днепрян в УПЛ возглавляют Артем Довбик – 44 гола, Алексей Гуцуляк – 16, Александр Пихаленок и Владислав Супряга – по 14.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Днепра-1 в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
31.07.2019
|
Сергей БУЛЕЦА
|
Олимпик
|
2' (1:0)
|
2:0 (д)
|
50-й
|
18.10.2020
|
Александр НАЗАРЕНКО
|
Десна
|
2' (1:0)
|
2:0 (д)
|
100-й
|
07.11.2021
|
Артем ДОВБИК
|
Ингулец
|
26' (1:0)
|
1:0 (г)
|
150-й
|
02.04.2023
|
Артем ДОВБИК
|
Металлист 1925
|
77' (2:0)
|
3:0 (г)
|
200-й
|
02.12.2023
|
Богдан ЛЕДНЕВ
|
Ворскла
|
3' (1:0)
|
1:2 (д)
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