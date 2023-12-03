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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 09:37 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:42
145
0

Днепр-1 отметил голевой юбилей в УПЛ

Днепряне забили 200-й мяч в чемпионатах Украины

03 декабря 2023, 09:37 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:42
145
0
Днепр-1 отметил голевой юбилей в УПЛ
СК Днепр-1. Богдан Леднев

Гол Богдана Леднева в матче с «Ворсклой» (1:2) стал 200-м для «Днепра-1» в чемпионатах Украины. 114 раз днепряне поражали ворота соперников дома и 86 – в гостях. Наибольшее количество мячей «Днепр-1» забил «Львову» – 26, «Ворскле» – 21, «Мариуполю», «Минаю» и «Черноморцу» – по 14.

Список лучших бомбардиров днепрян в УПЛ возглавляют Артем Довбик – 44 гола, Алексей Гуцуляк – 16, Александр Пихаленок и Владислав Супряга – по 14.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Днепра-1 в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Соперник

Минута

Счет

1-й

31.07.2019

Сергей БУЛЕЦА

Олимпик

2' (1:0)

2:0 (д)

50-й

18.10.2020

Александр НАЗАРЕНКО

Десна

2' (1:0)

2:0 (д)

100-й

07.11.2021

Артем ДОВБИК

Ингулец

26' (1:0)

1:0 (г)

150-й

02.04.2023

Артем ДОВБИК

Металлист 1925

77' (2:0)

3:0 (г)

200-й

02.12.2023

Богдан ЛЕДНЕВ

Ворскла

3' (1:0)

1:2 (д)
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Источник Sport.ua
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