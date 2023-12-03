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Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 09:29 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:36
96
0

Ворскла одержала 15-ю волевую победу в гостях

Полтавчане стали 5-й командой, достигшей этого рубежа

03 декабря 2023, 09:29 | Обновлено 03 декабря 2023, 09:36
96
0
Ворскла одержала 15-ю волевую победу в гостях
СК Днепр-1

В матче с «Днепром-1» (2:1) «Ворскла» одержала 15-ю волевую победу в чемпионатах Украины на чужих полях. Полтавчане стали 5-й командой после «Шахтера», «Динамо», «Днепра» и «Черноморца», достигшей этого рубежа.

Уступая по ходу встречи, «бело-зеленые» праздновали викторию в гостях в поединках с 10-ю клубами элитного дивизиона. Чаще других с «Черноморцем» – 3 раза, «Днепром-1», донецким «Металлургом» и «Металлистом» – по 2. Наибольшее количество волевых побед на выезде полтавчане одержали под руководством Василия Сачко – 4, Николая Павлова – 3 и Виктора Скрипника – 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые волевые победы Ворсклы в УПЛ

ВП

Дата

Тренер Ворсклы

Соперник

Счет

1-я

04.06.1998

Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ

Нива Т

2:1

5-я

03.08.2008

Николай ПАВЛОВ

Таврия

3:1

10-я

07.05.2016

Василий САЧКО

Заря

2:1

15-я

02.12.2023

Виктор СКРИПНИК

Днепр-1

2:1

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Источник Sport.ua
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