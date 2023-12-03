Ворскла одержала 15-ю волевую победу в гостях

В матче с «Днепром-1» (2:1) «Ворскла» одержала 15-ю волевую победу в чемпионатах Украины на чужих полях. Полтавчане стали 5-й командой после «Шахтера», «Динамо», «Днепра» и «Черноморца», достигшей этого рубежа.

Уступая по ходу встречи, «бело-зеленые» праздновали викторию в гостях в поединках с 10-ю клубами элитного дивизиона. Чаще других с «Черноморцем» – 3 раза, «Днепром-1», донецким «Металлургом» и «Металлистом» – по 2. Наибольшее количество волевых побед на выезде полтавчане одержали под руководством Василия Сачко – 4, Николая Павлова – 3 и Виктора Скрипника – 2.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные гостевые волевые победы Ворсклы в УПЛ