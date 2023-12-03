Ворскла одержала 15-ю волевую победу в гостях
Полтавчане стали 5-й командой, достигшей этого рубежа
В матче с «Днепром-1» (2:1) «Ворскла» одержала 15-ю волевую победу в чемпионатах Украины на чужих полях. Полтавчане стали 5-й командой после «Шахтера», «Динамо», «Днепра» и «Черноморца», достигшей этого рубежа.
Уступая по ходу встречи, «бело-зеленые» праздновали викторию в гостях в поединках с 10-ю клубами элитного дивизиона. Чаще других с «Черноморцем» – 3 раза, «Днепром-1», донецким «Металлургом» и «Металлистом» – по 2. Наибольшее количество волевых побед на выезде полтавчане одержали под руководством Василия Сачко – 4, Николая Павлова – 3 и Виктора Скрипника – 2.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные гостевые волевые победы Ворсклы в УПЛ
|
ВП
|
Дата
|
Тренер Ворсклы
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
04.06.1998
|
Виктор ПОЖЕЧЕВСКИЙ
|
Нива Т
|
2:1
|
5-я
|
03.08.2008
|
Николай ПАВЛОВ
|
Таврия
|
3:1
|
10-я
|
07.05.2016
|
Василий САЧКО
|
Заря
|
2:1
|
15-я
|
02.12.2023
|
Виктор СКРИПНИК
|
Днепр-1
|
2:1
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